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46 минут назад

«Стальное дерево» открыло прием заявок на гранты 2022 года

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#«Стальное дерево»
«Стальное дерево» открыло прием заявок на гранты 2022 года

Грантовая программа «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд «Милосердие», объявляет о начале приема заявок для получения грантов 2022 года.

Свои общественно полезные идеи жители Липецкой, Свердловской, Калужской, Белгородской областей и Алтайского края могут предложить для рассмотрения в режиме онлайн. Для этого необходимо оформить простую форму заявки в разделе «Стальное дерево» на сайте фонда «Милосердие».

Сбор заявок продлится до 28 февраля. Затем соискатели подготовят презентации для защиты своих проектов. Лучшие из них отберет конкурсная комиссия в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов и бизнеса, фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК. Победителей конкурсного отбора объявят до 8 апреля.

«Мы приглашаем всех активных и неравнодушных стать участниками нашей программы, которая уже помогла завершить более 200 социально важных проектов в шести регионах страны. Каждый из таких проектов изменил к лучшему жизнь людей на конкретной улице, дворе или микрорайоне. И в этом году «Стальное дерево» найдет возможность поддержать самые яркие социальные инициативы. Важно, чтобы проект был реально осуществим в течение нескольких месяцев и решал действительно важную общественную проблему», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В этом году изменились размеры грантов программы. В зависимости от сложности проектов они будут трех видов – 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей. Получатели грантов должны завершить свои проекты в период от трех до девяти месяцев.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило более 300 заявок. Проекты 2021 года помогли благоустроить общественные пространства, построить новые объекты уличной спортивной инфраструктуры, поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, провести культурные мероприятия.

Программа «Стальное дерево» действует шестой год, и сейчас ее социальные инициативы ее волонтеров реализуются уже в пяти регионах России. Работа над ними объединила около 30 000 человек. С начала программы на реализацию проектов направлено свыше 40 млн рублей. 

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#«Стальное дерево»

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