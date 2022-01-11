Общество
54 минуты назад
Общественная палата Липецка выступила против планов застройки «Европейского»
Заканчивается публичные слушания по проекту изменений планировки и межевания территории микрорайонов № 32 и 33.
Представители Общественной палаты Липецка рассмотрели корректировку проекта застройки микрорайона «Европейский» и пришли к выводу, что она выполнена с многочисленными грубыми нарушениями градостроительных норм. К тому же, по мнению общественников, проект создает опасный для Липецка прецедент размещения коммерческого жилья вместо спортивных зданий и объектов культуры.
— В информации к проекту отмечается, что изменена конфигурация и этажность многоквартирных жилых домов (преимущественно до 21 этажа) при сохранении общего числа жителей (8 000 человек) согласно утвержденному ранее проекту, что заставляет сомневаться в достоверности представленной информации о проекте. Такое значительное увеличение этажности безусловно отразится на общей площади строящегося жилья. И, как следствие, приведет к увеличению числа жителей микрорайонов и потребности их в детских садах и школах, — отметили общественники в своем заключении.
Представители Общественной палаты также считают, что уплотнение застройки не соответствует предельным нормам плотности, грозит сокращением озеленения территории и уменьшением парковочных мест. К тому же новые планы не учитывают уже сложившуюся многоэтажную застройку и формирование выразительного силуэта на въезде в город со стороны Воронежского шоссе.
— Все вышеперечисленное грубо нарушает основной принцип градостроительной политики, так как не только игнорирует действующие нормы и правила, но и снижает уровень комфортности и безопасности проживания для жителей этих районов. Кроме того, эти планы фактического уплотнения жилой застройки микрорайонов, порождают социальную напряженность, так как горожане, купившие здесь квартиры, рассчитывали на совершенно другой качественный уровень жизни, заявленный в первоначальном проекте микрорайонов 32-33 и считают себя обманутыми в своих ожиданиях, — написали общественники в отзыве на изменения в проект.
GOROD48 уже сообщал о том, что липчане выступили против планов построить в микрорайоне два дома на месте спорткомплекса. А представители Общественной палаты Липецка предположили, что спортивный комплекс, против строительства которого в Нижнем парке они выступали, был бы несомненно востребован жителями новых микрорайонов.
Письмо со своими выводами общественники направили в городской департамент градостроительства и архитектуры, который организовал публичные слушания. Общественные обсуждения продлятся до 14 января.
— Все предложения и замечания, поступившие в период проведения общественных обсуждений будут включены в протокол общественных обсуждений и заключение о их результатах. После окончания общественных обсуждений протокол и заключение будут направлены в управление строительства и архитектуры Липецкой области для принятия решения об утверждении проекта или отклонении и направлении его на доработку, — прокомментировали обращение общественников в пресс-службе администрации Липецка.
— В информации к проекту отмечается, что изменена конфигурация и этажность многоквартирных жилых домов (преимущественно до 21 этажа) при сохранении общего числа жителей (8 000 человек) согласно утвержденному ранее проекту, что заставляет сомневаться в достоверности представленной информации о проекте. Такое значительное увеличение этажности безусловно отразится на общей площади строящегося жилья. И, как следствие, приведет к увеличению числа жителей микрорайонов и потребности их в детских садах и школах, — отметили общественники в своем заключении.
Представители Общественной палаты также считают, что уплотнение застройки не соответствует предельным нормам плотности, грозит сокращением озеленения территории и уменьшением парковочных мест. К тому же новые планы не учитывают уже сложившуюся многоэтажную застройку и формирование выразительного силуэта на въезде в город со стороны Воронежского шоссе.
— Все вышеперечисленное грубо нарушает основной принцип градостроительной политики, так как не только игнорирует действующие нормы и правила, но и снижает уровень комфортности и безопасности проживания для жителей этих районов. Кроме того, эти планы фактического уплотнения жилой застройки микрорайонов, порождают социальную напряженность, так как горожане, купившие здесь квартиры, рассчитывали на совершенно другой качественный уровень жизни, заявленный в первоначальном проекте микрорайонов 32-33 и считают себя обманутыми в своих ожиданиях, — написали общественники в отзыве на изменения в проект.
GOROD48 уже сообщал о том, что липчане выступили против планов построить в микрорайоне два дома на месте спорткомплекса. А представители Общественной палаты Липецка предположили, что спортивный комплекс, против строительства которого в Нижнем парке они выступали, был бы несомненно востребован жителями новых микрорайонов.
Письмо со своими выводами общественники направили в городской департамент градостроительства и архитектуры, который организовал публичные слушания. Общественные обсуждения продлятся до 14 января.
— Все предложения и замечания, поступившие в период проведения общественных обсуждений будут включены в протокол общественных обсуждений и заключение о их результатах. После окончания общественных обсуждений протокол и заключение будут направлены в управление строительства и архитектуры Липецкой области для принятия решения об утверждении проекта или отклонении и направлении его на доработку, — прокомментировали обращение общественников в пресс-службе администрации Липецка.