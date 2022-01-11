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В Ростове выявили омикрон-штамм у женщины и 6-месячного ребенка

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#коронавирус #омикрон #штамм

По информации главы управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалева, омикрон-штамм был выявлен у 6-месячного ребенка и женщины в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону у женщины и 6-месячного ребенка выявили омикрон-штамм коронавируса, - рассказал глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"Хочу проинформировать штаб о выявлении ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту "омикрон", - сообщил Ковалев на заседании регионального штаба по коронавирусу.

По его словам, в последнее время они не выезжали за границу, а также не контактировали с вернувшимися из-за рубежа, - передает РИА Новости.

"Следовательно геновариант нового коронавируса "омикрон" уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками", - отметил представитель Роспотребнадзора. По его данным, на сегодняшний день в Ростовской области преобладает "индийский" штамм (более 90%).

В середине декабря 2020 года местные власти сообщили, что штамм "омикрон" подтвердился у 22-летнего студента, прибывшего из Конго в Ростов-на-Дону. По словам Ковалева, распространение данного очага за пределы общежития университета удалось предупредить.
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#коронавирус #омикрон #штамм

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