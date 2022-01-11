сегодня, 16:16
«Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%
«Средний чек», который российские семьи заплатили за первый курс, заметно вырос –—на 10% за один год, на 17% с 2019 года», — сказал он.
По его словам, тенденция связана со спросом платежеспособного населения на вузы и программы более высокого качества — они, как правило, стоят дороже «средних» предложений.
«Потребитель высшего образования с каждым годом готов платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза, всё реже — экономить на высшем образовании. Недаром в 2021 году в разы выросло число студентов, взявших образовательный кредит», — пояснил Кузьминов.
При этом сами вузы, добавил он, цены повышают осторожно и, в основном, на уровень инфляции.