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«Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%

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#высшее образование
В 2021 году «средний чек» за учебу на платном месте первого курса университета увеличился на 10%, рассказал «Известиям» научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов со ссылкой на результаты ежегодного мониторинга, проведенного Высшей школой экономики при поддержке Минобрнауки.

«Средний чек», который российские семьи заплатили за первый курс, заметно вырос –—на 10% за один год, на 17% с 2019 года», — сказал он.

По его словам, тенденция связана со спросом платежеспособного населения на вузы и программы более высокого качества — они, как правило, стоят дороже «средних» предложений.

«Потребитель высшего образования с каждым годом готов платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза, всё реже — экономить на высшем образовании. Недаром в 2021 году в разы выросло число студентов, взявших образовательный кредит», — пояснил Кузьминов.

При этом сами вузы, добавил он, цены повышают осторожно и, в основном, на уровень инфляции.

119
#высшее образование

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