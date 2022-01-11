Погода в Липецке

39 минут назад

В Липецкой области днем подморозит до -12

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#мороз
В Липецкой области днем подморозит до -12

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона – ожидается небольшой снег. Днем 14 января усилится юго-западный ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/сек.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 и 13 января – 11-14 градусов мороза, что на 2-5 градусов ниже нормы, 14 января – 7-8 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью - от -12 до -17 градусов, днем она составит от -7 до -12 градусов.

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью - от 13 до 5 градусов мороза, днем будет от -9 до -11 градусов.

День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градус мороза. 

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#мороз

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