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В Липецкой области днем подморозит до -12
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона – ожидается небольшой снег. Днем 14 января усилится юго-западный ветер, его порывы будут достигать 15-20 м/сек.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, 8-13 м/сек. Температура ночью - от -12 до -17 градусов, днем она составит от -7 до -12 градусов.
В Липецке облачно, небольшой снег. Температура воздуха ночью - от 13 до 5 градусов мороза, днем будет от -9 до -11 градусов.
День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градус мороза.