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Памятник Суламбеку Осканову реконструируют

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#памятник #реконструкция
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Памятник Суламбеку Осканову реконструируют

Под теплым саркофагом ведутся работы по облицовке плиткой.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм глава Добринского района Роман Ченцов, мемориал генерал-майора авиации, Героя России Суланбека Осканова реконструируют.

- В этом году исполняется 30 лет памяти подвига героя. 7 февраля 1992 года неподалеку от станции Хворостянка Добринского района разбился самолет МиГ- 29, который пилотировал начальник Липецкого авиацентра генерал Суламбек Осканов, - отмечает Роман Ченцов. - Во время полета у его самолета отказали важные системы управления. Решение не катапультироваться, а уводить машину от жилых домов, для генерал-майора оказалось смертельным, но спасло жизни десяткам, а может и сотням простых сельских жителей.

На месте гибели летчика в селе Казельки Добринского района был возведен обелиск, в местной школе открыт музей, посвященный памяти генерала Осканова. Сама же могила бывшего начальника Липецкого авиацентра находится в селе Плиево Назранского района Ингушетии. 


Мемориал реконструируют за средства администрации района и неравнодушных жителей. Уже выполнены работы по восстановлению постамента. Под теплым саркофагом ведутся работы по облицовке плиткой.
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#памятник #реконструкция
3

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