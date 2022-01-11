Памятник Суламбеку Осканову реконструируют

Под теплым саркофагом ведутся работы по облицовке плиткой.

Как сообщил на своей странице в Инстаграм глава Добринского района Роман Ченцов, мемориал генерал-майора авиации, Героя России Суланбека Осканова реконструируют.- В этом году исполняется 30 лет памяти подвига героя. 7 февраля 1992 года неподалеку от станции Хворостянка Добринского района разбился самолет МиГ- 29, который пилотировал начальник Липецкого авиацентра генерал Суламбек Осканов, - отмечает Роман Ченцов. - Во время полета у его самолета отказали важные системы управления. Решение не катапультироваться, а уводить машину от жилых домов, для генерал-майора оказалось смертельным, но спасло жизни десяткам, а может и сотням простых сельских жителей.На месте гибели летчика в селе Казельки Добринского района был возведен обелиск, в местной школе открыт музей, посвященный памяти генерала Осканова. Сама же могила бывшего начальника Липецкого авиацентра находится в селе Плиево Назранского района Ингушетии.Мемориал реконструируют за средства администрации района и неравнодушных жителей. Уже выполнены работы по восстановлению постамента. Под теплым саркофагом ведутся работы по облицовке плиткой.