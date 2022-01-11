Общество
41 минуту назад
Гору снега у школы убрали
Грязинцев и гостей района просят отнестись с пониманием к непростой работе коммунальных служб.
Напомним, накануне грязинцы ругали в соцсетях коммунальные службы: в Интернете появились фотографии заваленного снегом входа в школу №5 города Грязи со стороны улицы Советской.
- Коммунальщики, это как так получается? Прямо на входе… - Возмущался Дмитрий Волков.
так было
Сегодня администрация Грязинского района сообщила, что снег там убрали.
- В районных социальных сетях и на региональном новостном портале появилась информация о том, что вход в школу №5 города Грязи завалили снегом, - отметили в администрации Грязинского района. - Автор поста прикрепил к своему тексту фотографии с улицы Советская. Однако вход в здание школы находится с противоположной стороны и указанная на фото куча снега не мешает школьникам попасть в образовательное учреждение. В настоящее время выпадает много осадков в виде снега. Коммунальными службами осуществляется систематическая расчистка улиц от снега и вывоз его с проезжей части дорог и тротуаров. Однако выполнить данные работы одномоментно не представляется возможным в связи с большими объемами. В настоящее время снег, указанный автором поста, убран. Работа по очистке улиц будет продолжена. Просим грязинцев и гостей Грязинского района отнестись с пониманием к непростой работе коммунальных служб.
Фото - vk.com/club194224819
- Коммунальщики, это как так получается? Прямо на входе… - Возмущался Дмитрий Волков.
так было
Сегодня администрация Грязинского района сообщила, что снег там убрали.
- В районных социальных сетях и на региональном новостном портале появилась информация о том, что вход в школу №5 города Грязи завалили снегом, - отметили в администрации Грязинского района. - Автор поста прикрепил к своему тексту фотографии с улицы Советская. Однако вход в здание школы находится с противоположной стороны и указанная на фото куча снега не мешает школьникам попасть в образовательное учреждение. В настоящее время выпадает много осадков в виде снега. Коммунальными службами осуществляется систематическая расчистка улиц от снега и вывоз его с проезжей части дорог и тротуаров. Однако выполнить данные работы одномоментно не представляется возможным в связи с большими объемами. В настоящее время снег, указанный автором поста, убран. Работа по очистке улиц будет продолжена. Просим грязинцев и гостей Грязинского района отнестись с пониманием к непростой работе коммунальных служб.
Фото - vk.com/club194224819