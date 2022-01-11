Общество

41 минуту назад

Гору снега у школы убрали

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#ЖКХ #снег
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Гору снега у школы убрали

Грязинцев и гостей района просят отнестись с пониманием к непростой работе коммунальных служб.

Напомним, накануне грязинцы ругали в соцсетях коммунальные службы: в Интернете появились фотографии заваленного снегом входа в школу №5 города Грязи со стороны улицы Советской.

- Коммунальщики, это как так получается? Прямо на входе… - Возмущался Дмитрий Волков.

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так было 

Сегодня администрация Грязинского района сообщила, что снег там убрали.

- В районных социальных сетях и на региональном новостном портале появилась информация о том, что вход в школу №5 города Грязи завалили снегом, - отметили в администрации Грязинского района. - Автор поста прикрепил к своему тексту фотографии с улицы Советская. Однако вход в здание школы находится с противоположной стороны и указанная на фото куча снега не мешает школьникам попасть в образовательное учреждение. В настоящее время выпадает много осадков в виде снега. Коммунальными службами осуществляется систематическая расчистка улиц от снега и вывоз его с проезжей части дорог и тротуаров. Однако выполнить данные работы одномоментно не представляется возможным в связи с большими объемами. В настоящее время снег, указанный автором поста, убран. Работа по очистке улиц будет продолжена. Просим грязинцев и гостей Грязинского района отнестись с пониманием к непростой работе коммунальных служб.

Фото - vk.com/club194224819

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#ЖКХ #снег
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