В России

52 минуты назад

В Минобрнауки заявили о снижении проходного балла по ЕГЭ впервые за 10 лет

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#ЕГЭ #проходной балл

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет в российских вузах снизился впервые за десять лет.

В России впервые за 10 лет снизился средний балл ЕГЭ при поступлении в вузы, - следует из мониторинга ВШЭ.

В исследование вошли данные 838 вузов, в том числе 404 головных государственных, 345 филиалов и 89 негосударственных.

"В 2021 году впервые за десять лет наблюдений средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился — пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приему", — говорится в сообщении.

По словам авторов доклада, достигнутые показатели означают, что половину зачисленных на бюджет студентов составляют школьные отличники.

При этом средний результат головных государственных вузов - 70,5 балла, филиалов – 66,6, негосударственных вузов – 72,2.

Снижение проходного балла произошло за счет значительного увеличения государством количества бюджетных мест, в основном в региональных вузах.

"Это означает, что ни о какой тревожной тенденции речь не идет, просто на бюджетные места сумели поступить и те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов", — объяснили авторы исследования.

В государственных вузах число бюджетных мест увеличилось на 9% по сравнению с 2020 годом, при этом и до этого небольшой набор на бюджет в вузы негосударственные сократился еще на 28% и составил всего 1243 студента.
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#ЕГЭ #проходной балл

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