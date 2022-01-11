Подросток помогал брату в мастерской по ремонту сотовых и воспользовался чужим мобильным банком

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в краже с банковского счета.

По данным следствия, подросток, помогал брату в мастерской по ремонту мобильных телефонов, воспользовался одним из них и через установленное на телефоне приложение получил данные банковской карты жительницы Липецка. С помощью этих сведений 9 января подросток оплатил покупки в интернет-магазине на почти шесть тысяч рублей.



- Получив уведомления о списании денег, женщина обратилась правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий похититель денег был найден. Вину в совершении кражи подросток признал и раскаялся в содеянном, - рассказали в пресс-сжубе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.





