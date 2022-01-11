Происшествия

53 минуты назад

Подросток помогал брату в мастерской по ремонту сотовых и воспользовался чужим мобильным банком

5 399
#кража
Подросток помогал брату в мастерской по ремонту сотовых и воспользовался чужим мобильным банком

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в краже с банковского счета.

По данным следствия, подросток, помогал брату в мастерской по ремонту мобильных телефонов, воспользовался одним из них и через установленное на телефоне приложение получил данные банковской карты жительницы Липецка. С помощью этих сведений 9 января подросток оплатил покупки в интернет-магазине на почти шесть тысяч рублей.

- Получив уведомления о списании денег, женщина обратилась правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий похититель денег был найден. Вину в совершении кражи подросток признал и раскаялся в содеянном, - рассказали в пресс-сжубе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.


5 399
#кража

Комментарии (5)

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Анна

30 минут назад
А что,не знал,смс же сразу пришло хозяйке
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Молодцу

34 минуты назад
Ну нормально прокомментировал! Хочешь, чтобы и с тобой так поступил какой- нибудь « смышленый»?
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Вован

36 минут назад
Украл мастер, а вину взял на себя младший брат, чтобы условно получить
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Исай

36 минут назад
Талантливый подросток.
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Молодец

43 минуты назад
Смекалистый пацан, с голоду не пропадёт!
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