53 минуты назад
Подросток помогал брату в мастерской по ремонту сотовых и воспользовался чужим мобильным банком
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в краже с банковского счета.
- Получив уведомления о списании денег, женщина обратилась правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий похититель денег был найден. Вину в совершении кражи подросток признал и раскаялся в содеянном, - рассказали в пресс-сжубе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Анна
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