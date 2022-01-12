Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 12 января. Сегодня в Липецке ожидается похолодание. Пассажиров общественного транспорта просят активнее «выкатывать» баланс на старых картах. Стало понятно, когда поступят детские пособия за январь. В Липецке набирают волонтеров для организации Крещенских купаний.

Погода



В Липецке 12 января будет облачно, небольшой снег. Температура днем от -9 до -11 градусов. Ветер северный, 8-13 м/с.



День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градус мороза.



Транспорт



Половину января мы, считай, прожили. До февраля, когда окончательно заморозят старую систему оплаты проезда, осталось совсем немного. Липчан просят активнее «выкатывать» баланс на старых картах. На них у пассажиров осталось около 80 млн рублей.



ЛипецкЯндекс.Карты

Родные просторы



Видео от Елены — настоящая медитация для позитивного начала дня.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Чурсина (@elenavi_chursina)





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.





День в нашей истории



12 января 1953 года в селе Большой Хомутец родился Виктор Долгих. В 1963 году семья переехала в Липецк, где Виктор Долгих учился сначала в средней школе № 36, затем в школе № 40. В пятнадцать лет он организовал вокально-инструментальный ансамбль «Орфей», которым руководил на протяжении восемнадцати лет и который много раз становился лауреатом Всесоюзных и областных конкурсов и фестивалей. В составе агитбригад ЦК ВЛКСМ он вместе с ансамблем побывал на всесоюзных ударных стройках в Новороссийске, Усть-Куте, Мценске, Севастополе, Братске, Андижане.



Работал на Новолипецком металлургическом заводе в ЛПЦ-2 слесарем, затем начальником техбюро. В 1982 году избрали первым секретарем Липецкого горкома ВЛКСМ, затем он работал в партийных организациях, в дальнейшем был директором ряда предприятий. С ноября 2004 по декабрь 2015 года Виктор работал начальником управления культуры администрации Липецка. С апреля 2017 года – председатель Липецкого городского совета ветеранов.



Бесплатная вакцинация



Сегодня в Липецке работают пять мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Детские пособия



Липчане задаются вопросом: «Где же детские пособия?». Ответ в посте ниже.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)





Ваш отзыв



Липчане могут дать свою оценку качеству предоставления услуги по социальной газификации. В анонимном



Крещенские купания



Зимние омовения в прорубях запланированы на 18 января. Для организации Крещенских купаний



Молодые таланты



Сегодня в областном ДК (Космонавтов, 54А) завершается экспозиция работ студентов Института культуры и искусства Липецкого государственного педагогического университета. 25 живописных и графических творческих работ отразили в ярких красках пейзажи России. Вход свободный, с 08:30 до 18:00.



Помоги себе сам



Чтобы стресс не стал источником хронического напряжения и проблем со здоровьем, важно развивать свои адаптационные навыки. И один из них — способность творчески подходить к решению внезапно возникающих задач. Всех желающих разобраться в теме приглашают в научную библиотеку (Кузнечная,2) на очередной практикум в клуб «Наука антистресса». Навыки креативного мышления помогут развить в игровой форме. Начало практикума сегодня в 18:00.



Око государево



12 января (по старому стилю) 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996 года. О прокурорах снято немало не только документальных, но и художественных фильмов, а также множество сериалов. Расскажем о трех интересных, но почти известных широкой публике, лентах.



«Прокурорские войны» (сериал, 2019, Южная Корея, 18+). Элитную амбициозную прокуроршу из центрального сеульского офиса переводят в обычную окружную прокуратуру.





«По законам военного времени» (сериал, 2017, Россия-Украина, 12+). Июль 1941 года. Фашисты рвутся к Киеву. Обстановка в городе накаляется с каждым днем, что добавляет работы лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Из Москвы неожиданно прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский.





«Небесный суд» (драма, 2011, Россия, 16+). Прокурор Андрей и адвокат Вениамин — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной.



В Липецке 12 января будет облачно, небольшой снег. Температура днем от -9 до -11 градусов. Ветер северный, 8-13 м/с.День 12 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 31 градус мороза.Половину января мы, считай, прожили. До февраля, когда окончательно заморозят старую систему оплаты проезда, осталось совсем немного. Липчан просят активнее «выкатывать» баланс на старых картах. На них у пассажиров осталось около 80 млн рублей.Видео от Елены — настоящая медитация для позитивного начала дня.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.12 января 1953 года в селе Большой Хомутец родился Виктор Долгих. В 1963 году семья переехала в Липецк, где Виктор Долгих учился сначала в средней школе № 36, затем в школе № 40. В пятнадцать лет он организовал вокально-инструментальный ансамбль «Орфей», которым руководил на протяжении восемнадцати лет и который много раз становился лауреатом Всесоюзных и областных конкурсов и фестивалей. В составе агитбригад ЦК ВЛКСМ он вместе с ансамблем побывал на всесоюзных ударных стройках в Новороссийске, Усть-Куте, Мценске, Севастополе, Братске, Андижане.Работал на Новолипецком металлургическом заводе в ЛПЦ-2 слесарем, затем начальником техбюро. В 1982 году избрали первым секретарем Липецкого горкома ВЛКСМ, затем он работал в партийных организациях, в дальнейшем был директором ряда предприятий. С ноября 2004 по декабрь 2015 года Виктор работал начальником управления культуры администрации Липецка. С апреля 2017 года – председатель Липецкого городского совета ветеранов.Сегодня в Липецке работают пять мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.Липчане задаются вопросом: «Где же детские пособия?». Ответ в посте ниже.Липчане могут дать свою оценку качеству предоставления услуги по социальной газификации. В анонимном опросе можно рассказать, как быстро выполнили заявку и насколько корректно сделали работы.Зимние омовения в прорубях запланированы на 18 января. Для организации Крещенских купаний набирают волонтеров . Им поручат обустройство настила из соломы на площадке у Центрального пляжа, выдачу средств индивидуальной защиты пришедшим и напоминание им о соблюдении социальной дистанции.Сегодня в областном ДК (Космонавтов, 54А) завершается экспозиция работ студентов Института культуры и искусства Липецкого государственного педагогического университета. 25 живописных и графических творческих работ отразили в ярких красках пейзажи России. Вход свободный, с 08:30 до 18:00.Чтобы стресс не стал источником хронического напряжения и проблем со здоровьем, важно развивать свои адаптационные навыки. И один из них — способность творчески подходить к решению внезапно возникающих задач. Всех желающих разобраться в теме приглашают в научную библиотеку (Кузнечная,2) на очередной практикум в клуб «Наука антистресса». Навыки креативного мышления помогут развить в игровой форме. Начало практикума сегодня в 18:00.12 января (по старому стилю) 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора. День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996 года. О прокурорах снято немало не только документальных, но и художественных фильмов, а также множество сериалов. Расскажем о трех интересных, но почти известных широкой публике, лентах.«Прокурорские войны» (сериал, 2019, Южная Корея, 18+). Элитную амбициозную прокуроршу из центрального сеульского офиса переводят в обычную окружную прокуратуру.«По законам военного времени» (сериал, 2017, Россия-Украина, 12+). Июль 1941 года. Фашисты рвутся к Киеву. Обстановка в городе накаляется с каждым днем, что добавляет работы лучшему следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Из Москвы неожиданно прибывает заместитель главного военного прокурора РККА Николай Мирский.«Небесный суд» (драма, 2011, Россия, 16+). Прокурор Андрей и адвокат Вениамин — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной.