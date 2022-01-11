Дорогу на Липецк обновят на 215 миллионов рублей

Кроме того, отремонтируют въезд в Липецкую область.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» завершило серию торгов на текущий ремонт трех участков дорожной сети, расположенных в Липецкой области. Все тендеры взял один подрядчик — компания «Дороги Черноземья». Он будет вести работы на двух трассах.



Региональная дорога А-133 имеет протяженность около 53 км. Она соединяет Липецк и федеральную трассу М-4 «Дон». На этой дороге обновят покрытие на двух участках. Первый — 10-километровый отрезок от примыкания А-133 к трассе «Дон» в Хлевенском районе. Второй — территория сел Ленино и Подгорное. Здесь отремонтируют около трех километров покрытия. Дорожники получат за обновление полотна свыше 215 млн рублей.



Кроме того, планируется ремонт участка трассы Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» от границы Липецкой области в Грязинском районе до окрестностей села Ярлуково. Обновление полотна здесь обойдется в 113,5 млн рублей.



Дорожные ремонты должны завершится к 20 июля 2022 года.