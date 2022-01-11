Общество

59 минут назад

Дорогу на Липецк обновят на 215 миллионов рублей

2 1054
#ремонт #дорога
2
Дорогу на Липецк обновят на 215 миллионов рублей

Кроме того, отремонтируют въезд в Липецкую область.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» завершило серию торгов на текущий ремонт трех участков дорожной сети, расположенных в Липецкой области. Все тендеры взял один подрядчик — компания «Дороги Черноземья». Он будет вести работы на двух трассах.

Региональная дорога А-133 имеет протяженность около 53 км. Она соединяет Липецк и федеральную трассу М-4 «Дон». На этой дороге обновят покрытие на двух участках. Первый — 10-километровый отрезок от примыкания А-133 к трассе «Дон» в Хлевенском районе. Второй — территория сел Ленино и Подгорное. Здесь отремонтируют около трех километров покрытия. Дорожники получат за обновление полотна свыше 215 млн рублей.

Кроме того, планируется ремонт участка трассы Р-119 «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» от границы Липецкой области в Грязинском районе до окрестностей села Ярлуково. Обновление полотна здесь обойдется в 113,5 млн рублей.

Дорожные ремонты должны завершится к 20 июля 2022 года.
2 1054
#ремонт #дорога
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ельчанин

9 минут назад
Армянские дороги Черноземья.
ответить

Евлампий

43 минуты назад
Хлопачитя рябяты, осваивайтя деняжныя срядства. Всё по старай схеми, как абычна. Красатишша.
ответить

Еще в рубрике

«Эй, гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи»: в Липецке снег с крыши сбрасывали прямо на прохожих
#ЖКХ #снег
«Эй, гражданина, ты сюда не ходи, туда ходи»: в Липецке снег с крыши сбрасывали прямо на прохожих

15 минут назад

Общество
Дорожников обязали переделать отремонтированные улицы
#ремонт #дорога #дефект
3
Дорожников обязали переделать отремонтированные улицы

сегодня, 13:11

Общество
В Липецке проходят снежные рейды: управляющим компаниям грозят штрафами в 300 000 рублей
#ЖКХ
26
В Липецке проходят снежные рейды: управляющим компаниям грозят штрафами в 300 000 рублей

сегодня, 12:55

Общество
Стоимость потребительской корзины в районах Липецкой области расходится почти в два раза
#потребительская корзина
4
Стоимость потребительской корзины в районах Липецкой области расходится почти в два раза

сегодня, 11:48

Общество
12-летний мальчик сломал свод черепа и впал в кому после катания на «ватрушке»
#ватрушка #нечастный случай
24
12-летний мальчик сломал свод черепа и впал в кому после катания на «ватрушке»

сегодня, 11:34

Общество
300% цены билетов получит женщина за отмененный концерт «Однажды в России»
#концерт #билет #иск
6
300% цены билетов получит женщина за отмененный концерт «Однажды в России»

сегодня, 11:18

Общество