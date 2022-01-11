Дорожников обязали переделать отремонтированные улицы

Работу подрядчик выполнит за свой счёт.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел исковое заявление администрации Усмани в адрес подрядчика ООО «Ремонтно-строительная компания». Еще до истечения гарантийного срока часть выполненных компанией работ вызвала претензии.



Усманская администрация оказались недовольна состоянием сразу двух отремонтированных подрядчиком улиц. В 2018 году ООО «Ремонтно-строительная компания» взялась за ремонт улиц Ленина и Привокзальной. Эти услуги обошлись бюджету примерно в 22 млн рублей. Ремонт выполнили, улицы приняли. Но уже весной 2021 года на Привокзальной обнаружили проседание асфальтобетонного покрытия у дорожного бордюра и глубокие выбоины, а дорога на улице Ленина пошла трещинами. Представители городской администрации зафиксировали дефекты и потребовали их устранения по гарантии. Но в отведенный срок подрядчик ничего не сделал, и тогда последовал иск в суд.



Арбитраж полностью удовлетворил исковое заявление. Подрядчику придется за свой счет устранить дефекты, а также погасить судебные издержки.