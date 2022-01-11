Общество

сегодня, 13:11

Дорожников обязали переделать отремонтированные улицы

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#ремонт #дорога #дефект
Дорожников обязали переделать отремонтированные улицы

Работу подрядчик выполнит за свой счёт.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел исковое заявление администрации Усмани в адрес подрядчика ООО «Ремонтно-строительная компания». Еще до истечения гарантийного срока часть выполненных компанией работ вызвала претензии.

Усманская администрация оказались недовольна состоянием сразу двух отремонтированных подрядчиком улиц. В 2018 году ООО «Ремонтно-строительная компания» взялась за ремонт улиц Ленина и Привокзальной. Эти услуги обошлись бюджету примерно в 22 млн рублей. Ремонт выполнили, улицы приняли. Но уже весной 2021 года на Привокзальной обнаружили проседание асфальтобетонного покрытия у дорожного бордюра и глубокие выбоины, а дорога на улице Ленина пошла трещинами. Представители городской администрации зафиксировали дефекты и потребовали их устранения по гарантии. Но в отведенный срок подрядчик ничего не сделал, и тогда последовал иск в суд.

Арбитраж полностью удовлетворил исковое заявление. Подрядчику придется за свой счет устранить дефекты, а также погасить судебные издержки.
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#ремонт #дорога #дефект

Комментарии (3)

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Жанна

8 минут назад
Востриков же отчитался недавно все гуд
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Михаил

41 минуту назад
Каждый год одно и тоже,лица меняются дороги нет.
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Да уж

сегодня, 13:18
И так по всей Рассеи.Позор.
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