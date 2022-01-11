В Кремле подтвердили позицию по индексации пенсий

Российские власти надеются, что в ближайшее время задача по индексации пенсий в стране не ниже уровня инфляции будет решена.





Ранее на пресс-конференции глава государства отмечал, что правительство РФ должно проиндексировать пенсии не ниже уровня инфляции.



"Это позиция Путина в отношении индексации пенсий... она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно", - сообщил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер вносить поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить эту задачу правительству.



Ранее стало известно, что социальные пенсии повысят в России с апреля. После индексации размер социальных пенсий вырастет почти до 11 тысяч рублей, - передает

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что позиция президента России Владимира Путина в отношении индексации пенсий остается в силе, - передает РИА Новости Ранее на пресс-конференции глава государства отмечал, что правительство РФ должно проиндексировать пенсии не ниже уровня инфляции."Это позиция Путина в отношении индексации пенсий... она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно", - сообщил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер вносить поправки для дополнительной индексации пенсий или поручить эту задачу правительству.Ранее стало известно, что социальные пенсии повысят в России с апреля. После индексации размер социальных пенсий вырастет почти до 11 тысяч рублей, - передает РЕН ТВ