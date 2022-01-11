Стоимость потребительской корзины в районах Липецкой области расходится почти в два раза

Один и тот же набор продуктов можно купить за совершенно разные суммы.

ОКУ «Агентство содействия развитию торговли Липецкой области» проанализировало стоимость набора продуктов потребительской корзины в районах и крупных городах региона. Картина получилась неоднородной. Разница в стоимости продуктового набора в декабре 2021 года в районах лидере и антилидере составила почти два раза.Дешевле всего набор товаров потребительской корзины обойдется покупателям в Елецком районе - 2 343,8 рублей. В тройку лидеров по экономичности покупок вошли Елец и Добринский район: 2 829,3 рублей и 2 860,6 рублей, соответственно. Последнюю строку рейтинга занимает Хлевенский район – 4 295,9 рублей.- Наибольшее снижение стоимости потребительской корзины к ноябрю 2021 года отмечено в Долгоруковском районе, на 5,63%. Худшую динамику показал Добровский район, где потребительская корзина за месяц подорожала на 27,07%, - отмечают в ОКУ «Агентство содействия развитию торговли Липецкой области». - Положительная динамика обеспечила Долгоруковскому району в декабре месяце шестое место в региональном рейтинге по стоимости потребительской корзины, а Добровский район с 1 места в ноябре переместился на 15 место в декабрьском рейтинге.Аналитика стоимости потребительских корзин проведена по ценам вне зависимости от поставщика продукции и с учетом скидок и акций, проводимых в торговых предприятиях.