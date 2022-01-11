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В России прогнозируют рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в начале февраля

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#коронавирус #омикрон #штамм

В России в конце января-начале февраля ожидается подъем заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса.

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что омикрон-штамм коронавируса накроет Россию, уровень заболеваемости будет очень высоким, поэтому говорить о легкости данного варианта не нужно.

По его словам, уровень заболеваемости будет очень высоким.

"Уровень и наклон заболеваемости на штамме "омикрон" - он абсолютно беспрецедентный, у нас может быть снижена на 60-70% летальность и количество госпитализированных, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он все это перекроет с запасом, поэтому в настоящее время говорить о легкости штамма "омикрон" и радоваться не нужно", - отметил вирусолог.

"Абсолютно уверен, что до конца января - в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон" ", - заявил замглавы центра в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, в России новый штамм уже выявлен. Он отметил, что новый штамм распространяется быстро, при этом количество госпитализаций снижено, поскольку меньше число тяжелых случаев протекания заболевания и смертность.


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#коронавирус #омикрон #штамм

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