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14 минут назад

300% цены билетов получит женщина за отмененный концерт «Однажды в России»

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#концерт #билет #иск
300% цены билетов получит женщина за отмененный концерт «Однажды в России»

Зритель неоднократно пыталась вернуть потраченные на билеты деньги, но никто не спешил удовлетворять ее требования.

Грязинский городской суд удовлетворил заявление местной жительницы, которая подала иск в адрес ООО «Гамаюн» и ООО «Кассир.ру». Женщина потребовала возврата денег за билеты и выплаты компенсаций.

В конце декабря 2019 года грязинка купила в интернете билеты на концерт «Однажды в России». Покупка обошлась в 66 000 рублей. Шоу должно было состояться в Москве 31 марта 2020 года. По всем известным причинам концерт отменили. Покупательница билетов узнала об этом из смс-сообщения. Женщине пообещали, что деньги за билеты после 12 мая 2020 года вернет организатор шоу ООО «Гамаюн». Для возврата денег грязинка заполнила электронную форму.

12 мая пришло, а вот деньги на карточку женщины - нет. Она позвонила в сервис «Кассир.ру», где покупала билеты, но там ей заявили, что эта организация никакого отношения к возврату денег не имеет. После женщина неоднократно пыталась добиться рассмотрения ее заявления, но никакого ответа добиться не смогла. 12 декабря 2020 года грязинка направила досудебную претензию ответчикам, но все равно деньги не получила. Тогда жительница Липецкй области решила обратиться в суд и получить с ответчиков по полной: не только деньги за билеты, но и положенные потребителям компенсации.

Суд признал правоту истицы. Организатор шоу ООО «Гамаюн» должен будет вернуть 66 000 рублей за билеты, выплатить неустойку в 66 000 рублей и штраф в 66 000 рублей, а также погасить судебные расходы. Всего покупательница билетов получит 208 000 рублей.
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#концерт #билет #иск

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