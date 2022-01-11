В России
41 минуту назад
В России могут ввести продуктовые карточки при подорожании цен
Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг назвал условие, при котором в России могут быть введены продуктовые карточки.
Рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян, но такая практика используется во многих странах, поэтому бояться этого не надо, - рассказал он РИА Новости.
"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", - отметил экономист.
По его словам, нет ничего плохого в том, что в России введут продуктовые карточки.
"Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — считает эксперт.
О необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые. Несколько нет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны. Она предполагала раздачу специальных банковских карт россиянам, нуждающимся в улучшении питания. На эти карты предполагалось зачислять средства, которые можно будет тратить на определенные отечественные продукты.
Весной 2021 года к проекту Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами призвали вернуться производители и поставщики продуктов.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений.
В заявлении, направленном тогда в адрес правительства России, они призвали в число получателей помощи включить тех россиян, кто потерял работу или доход из-за мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей. Всего поддержку от государства предполагалось оказать десяти миллионам россиян.
Рост цен на продукты может привести к тому, что в России появится необходимость вводить продуктовые карточки для малообеспеченных россиян, но такая практика используется во многих странах, поэтому бояться этого не надо, - рассказал он РИА Новости.
"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", - отметил экономист.
По его словам, нет ничего плохого в том, что в России введут продуктовые карточки.
"Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор", — считает эксперт.
О необходимости ввести в стране продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов говорят не впервые. Несколько нет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны. Она предполагала раздачу специальных банковских карт россиянам, нуждающимся в улучшении питания. На эти карты предполагалось зачислять средства, которые можно будет тратить на определенные отечественные продукты.
Весной 2021 года к проекту Минпромторга о раздаче продуктовых карточек гражданам с низкими доходами призвали вернуться производители и поставщики продуктов.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений.
В заявлении, направленном тогда в адрес правительства России, они призвали в число получателей помощи включить тех россиян, кто потерял работу или доход из-за мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей. Всего поддержку от государства предполагалось оказать десяти миллионам россиян.