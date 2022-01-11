Липчане сэкономили 3,5 миллиарда рублей

Относительная экономия на торгах составила почти 10%.

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок предоставил данные по экономической эффективности торгов, проведенных в регионах России в 2021 году. Относительная экономия при заключении контрактов составила 5,11%. При проведении торгов совокупно в России сэкономили более 375 млрд рублей.



Относительная экономия при заключении контрактов в Липецкой области в 2021 году составила 9,39%. По этому показателю наш регион находится в числе лидеров. Полученная экономия при заключении контрактов - 3 587,05 млн рублей. Всего через площадку прошло торгов на 82,238 млрд рублей. Почти треть от этой суммы за поставку товаров услуг получили предприятия малого и среднего бизнеса. Самый крупный контракт, заключенный в 2021 году — шестая очередь ремонта региональных дорог. Эти работы оценены в 916 млн рублей. Ремонт должен завершиться к концу 2022 года.





