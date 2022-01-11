Общество

50 минут назад

Липчане сэкономили 3,5 миллиарда рублей

6 370
#экономия #торги
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Липчане сэкономили 3,5 миллиарда рублей

Относительная экономия на торгах составила почти 10%.

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок предоставил данные по экономической эффективности торгов, проведенных в регионах России в 2021 году. Относительная экономия при заключении контрактов составила 5,11%. При проведении торгов совокупно в России сэкономили более 375 млрд рублей.

Относительная экономия при заключении контрактов в Липецкой области в 2021 году составила 9,39%. По этому показателю наш регион находится в числе лидеров. Полученная экономия при заключении контрактов - 3 587,05 млн рублей. Всего через площадку прошло торгов на 82,238 млрд рублей. Почти треть от этой суммы за поставку товаров услуг получили предприятия малого и среднего бизнеса. Самый крупный контракт, заключенный в 2021 году — шестая очередь ремонта региональных дорог. Эти работы оценены в 916 млн рублей. Ремонт должен завершиться к концу 2022 года.


6 370
#экономия #торги
1

Комментарии (6)

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Вася

4 минуты назад
Какая оплата - такая и работа . Потому всё и разваливается ещё до окончания работ .
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Это я

8 минут назад
Сыкономил,потому что перестал ходить по супермаркетам.Спасибо вражеской партии.
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1222

17 минут назад
Самая бестолковая экономия, которая обернется еще большими затратами. Алчные эффективные менеджеры набивают только свой карман, только они в плюсе.
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Липчанин

23 минуты назад
О какой экономии речь? Липчане этих денег не увидят ни в каком формате. По карманам наэкономили...
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Брежнев

30 минут назад
На качестве экономили?
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Смотрящий

38 минут назад
Еще бы понять, при каких тут липцане?
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