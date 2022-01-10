В Липецкой области ночью и днем до -8

11 и 12 января Липецкая область будет находиться под влиянием уходящего на юго-восток циклона - ожидается небольшой снег. 13 января регион попадет под влияние восточной части европейского антициклона – осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 января – 5-6 градусов мороза, что на 4 градуса выше климатической нормы, 12 и 13 января – 12-13 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области облачно, небольшой снег. Ветер южный, с переходом на северный, 8-13 м/сек. Температура ночью и днем будет от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью и днем составит от -5 до -7 градусов.



День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.



