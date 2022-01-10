В России

6 минут назад

В Госдуме предлагают снизить налоги для бедных россиян

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#налоги #НДФЛ

В Госдуме ведут работу по изменению подхода к НДФЛ для богатых и бедных.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ставку налога для малообеспеченных нужно снижать вплоть до 0%, - передает РИА Новости.

По его словам, Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.

Законопроект о прогрессивной шкале налогообложения разрабатывается сейчас представителями ЛДПР. Депутаты также хотят поддерживать компании, нанимающие на работу инвалидов. Помимо этого, законотворцы хотят предоставить поддержку начинающим спецам, которые только оканчивают университеты и колледжи.

"Те, кто получает много, должны платить налог больше. И наоборот, нужно освобождать от налога тех, кто получает мало — на уровне 20 тысяч рублей", - рассказал парламентарий "Газете.ru".

"Вносился целый набор законопроектов разных субъектов законодательной власти. Фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения - чем больше получаешь, тем больше платишь. Подобные законопроекты, и не один, были уже рассмотрены и отклонены. Правительство не поддерживало, (думское) большинство не поддерживало. Но мы продолжим в этом направлении двигаться", - убежден Нилов.

"Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться", - отметил он.

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#налоги #НДФЛ

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