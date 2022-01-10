В России

47 минут назад

23-летний белгородец может попасть в тюрьму на 7 лет за вымогательство

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#вымогательство

Он вымогал 100 тысяч рублей у двоих приятелей.

В Белгороде в полицию обратились двое 20-летних парней. Местные жители рассказали, что их знакомый вымогает у них деньги - по 50 тысяч рублей с каждого, - сообщает УМВД по региону.

Полицейские провели проверку и установили, что подозреваемый - 23-летний житель Белгорода накануне встречался с потерпевшими. Молодой человек обвинил своих знакомых в том, что якобы год назад они похитили у него мобильный телефон и деньги. После чего, угрожая физической расправой, потребовал передать ему 100 тысяч рублей, - говорится в пресс-релизе управления МВД по Белгородской области.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном с применением насилия по п. "в" ч.2 ст.163 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
112
#вымогательство

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