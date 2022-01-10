Происшествия

29 минут назад

Новогодние каникулы в Липецке спокойнее прошлогодних

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#происшествия #ГО и ЧС
Новогодние каникулы в Липецке спокойнее прошлогодних

Об этом сообщил начальник МУК «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.

Серьезных происшествий в Липецке во время новогодних каникул не произошло, заявил начальник МУК «Управление по делам Го и ЧС Липецка» Николай Новиков на оперативном совещании у главы Липецка Евгении Уваркиной.

- В городе были усилены меры безопасности, как со стороны органов правопорядка, так и администрации Липецка. Из значимых происшествий отмечу два случая, в которых пострадали дети, - рассказал Николай Новиков.

С 1 по 9 января на телефон «112» липчане позвонили 8 881 раз. При этом 928 человек сообщили о 507нарушениях общественного порядка и семейных ссорах, о 88 механических ДТП и о трех дорожных авариях, в которых пострадали четыре человека, из них двое детей. 1689 раз просили медицинской помощи.

В сравнении с прошлогодними каникулами, обращений в полицию стало меньше. Также снизился травматизм и смертность в дорожных авариях более чем на 70%. А вот медицинская помощь требовалась на 10 % чаще. Судя по статистике, жаловались в полицию в 2021 году липчане чаще на нарушение тишины и драки. При этом снизился травматизм и летальность в результате ДТП на 29%. Снизился травматизм в результате несчастных случаев.

Отдельное внимание Николай Новиков уделил пожарной обстановке. За первые дни нового года никто в огне не пострадал, чего нельзя сказать о прошлогодних каникулах. Практически не было пожаров в жилом секторе. По итогам года количество пожаров сократилось на 9 %, а вот рост погибших в огне составил 24% - с 17 до 21 человека, число же пострадавших при пожара снизилось  на 41%.
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#происшествия #ГО и ЧС

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