Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 11 января. Сегодня в Липецке ожидается небольшой снег. В городе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Липчане могут пожаловать на заснеженные дворы и дороги. Все желающие — заняться зимним фитнесом на свежем воздухе.

Какая красота!

Начнем этот день с чудесных снежных снимков с бульвара Сорокина.




Погода

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура днем составит от -5 до -7 градусов. Ветер южный, с переходом на северный, 8-13 м/с.

День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градуса мороза.

Транспорт

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Тем, кто захочет войти в салон автобуса и трамвая без маски, водители могут отказать в перевозке. За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы для граждан до 30 000 рублей.

Овсянка, сэр…

И самую скучную утреннюю кашу можно приготовить с фантазией. Воспользуетесь рецептом?




Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

День в нашей истории

11 января 1933 года в Усмани в семье музыкантов родилась Надежда Юренева, прославившая регион как камерная певица. Надежда с отличием окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории, в 1959 году и саму консерваторию, а в 1962 году – аспирантуру при ней. С 1957 года Юренева – солистка Ленконцерта, с 1979 года по 1985 год – Москонцерта. Она много гастролировала по стране и за рубежом, записывалась на радио.

Надежда Юренева - первая исполнительница в СССР очень сложных в вокальном отношении произведений. Многие произведения создавались современными композиторами для нее и посвящались ей. Дмитрий Шостакович писал о ней: «Юренева пленяет меня своей музыкальностью, красивым голосом и почти безупречной дикцией».

Надежда Юренева никогда не обрывала связей с родным городом, приезжала сюда к родственникам. В начале 60-х годов в Усмани с аншлагом прошло несколько ее сольных концертов.

Не болей!

Во вторник, 11 января, в Липецке работают шесть мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.




Ваше мнение

Липчане могут анонимно пройти опрос «Участие в сезонных работах на предприятиях агропромышленного комплекса области». Авторов сбора мнений интересует, готовы ли липчане выйти на уборку урожая. Результаты опроса формируются в обезличенном виде.

Советы врачей

Медики больницы №1 дают рекомендации по борьбе с дефицитом витаминов, от которого многие страдают зимой.




Снежные проблемы

Свои замечания и предложения по уборке городских дорог липчане могут направлять в Инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie. Жалобы на некачественную работу во дворах – в ЕДС по телефону 8(800)450-48-48.


От фолка до рока

Сегодня вечером в культурном пространстве «Библиотека» состоится выступление барабанщика.




Зимний фитнес

Вчера Липецк засыпало снегом. Зимняя сказка прибавила хлопот городским коммунальщикам. Но и в этой ситуации можно найти положительный аспект: после новогодних праздников уборка снега станет вариантом функциональной тренировки. Может быть, ударим зимним фитнесом по салатам с майонезом? При должном подходе даже обычная уборка снега может заменить поход в спортзал, уверены авторы издания «Men's Health».


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Фото: vk.com
3 735
#доброе утро
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Комментарии (3)

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Водий

15 минут назад
Почему перестали освещать дорожную обстановку?
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Депутат Коммунист

35 минут назад
Электорат, и вам веры в светлое будущее
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Электорат

сегодня, 07:14
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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