Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 11 января. Сегодня в Липецке ожидается небольшой снег. В городе продолжают работу мобильные пункты вакцинации. Липчане могут пожаловать на заснеженные дворы и дороги. Все желающие — заняться зимним фитнесом на свежем воздухе.