Общество
сегодня, 14:19
Елец от снега спасают четыре коммунальные машины
Их задачи: посыпка улиц, расчистка и вывоз снега.
В работе на дорогах Ельца сейчас участвуют комбинированные дорожные машины для уборки снега, трактора, грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы, снегопогрузочные машины, а также машины, оборудованные роторами.
– Сейчас в городе работают 4 комбинированные дорожные машины, – отметил директор МБУ «Благоустройство» Денис Кирьянов. – Сначала они посыпают улицы. После того, как снегопад заканчивается, начинается расчистка. Ежедневно в ночное время суток осуществляется вывоз снега. В приоритете расчистка центральных улиц, которые являются основными городскими транспортными магистралями. Затем техника приступает к частному сектору.
Сотрудники понимают всю ответственность своей работы, выходят в ночное время и в случае неполадок в технике стараются их устранить как можно быстрее, чтобы скорее выйти на линию, сообщает администрация Ельца.
Напомним, Липецк чистят от снега две сотни единиц техники и более тысячи дворников.
– Сейчас в городе работают 4 комбинированные дорожные машины, – отметил директор МБУ «Благоустройство» Денис Кирьянов. – Сначала они посыпают улицы. После того, как снегопад заканчивается, начинается расчистка. Ежедневно в ночное время суток осуществляется вывоз снега. В приоритете расчистка центральных улиц, которые являются основными городскими транспортными магистралями. Затем техника приступает к частному сектору.
Сотрудники понимают всю ответственность своей работы, выходят в ночное время и в случае неполадок в технике стараются их устранить как можно быстрее, чтобы скорее выйти на линию, сообщает администрация Ельца.
Напомним, Липецк чистят от снега две сотни единиц техники и более тысячи дворников.