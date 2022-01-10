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сегодня, 14:19

Елец от снега спасают четыре коммунальные машины

308
#снег #уборка
Елец от снега спасают четыре коммунальные машины

Их задачи: посыпка улиц, расчистка и вывоз снега.

В работе на дорогах Ельца сейчас участвуют комбинированные дорожные машины для уборки снега, трактора, грейдеры, фронтальные погрузчики, самосвалы, снегопогрузочные машины, а также машины, оборудованные роторами.

– Сейчас в городе работают 4 комбинированные дорожные машины, – отметил директор МБУ «Благоустройство» Денис Кирьянов. – Сначала они посыпают улицы. После того, как снегопад заканчивается, начинается расчистка. Ежедневно в ночное время суток осуществляется вывоз снега. В приоритете расчистка центральных улиц, которые являются основными городскими транспортными магистралями. Затем техника приступает к частному сектору.

Сотрудники понимают всю ответственность своей работы, выходят в ночное время и в случае неполадок в технике стараются их устранить  как можно быстрее, чтобы скорее выйти на линию, сообщает администрация Ельца.

Напомним, Липецк чистят от снега две сотни единиц техники и более тысячи дворников.
308
#снег #уборка

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