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В Роспотребнадзоре считают преждевременным признание нового штамма коронавируса «дельтакрон»
В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма, который сочетает в себе мутации как "дельты", так и "омикрона".
В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма, который сочетает в себе мутации как "дельты", так и "омикрона".
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов считает, что при несоблюдении некоторых правил работы можно получить смесь вариантов, и если затем анализ проводится недостаточно опытным специалистом, то результирующие геномы содержат признаки обоих штаммов.
"В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового "варианта" коронавируса. В кавычки слово "вариант" я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", — рассказал эксперт.
"По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять — новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более, что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего", — пояснил ученый.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 300 миллионов инфицированных коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Сейчас в большинстве стран наиболее распространен штамм "дельта", но ему на смену, по оценкам некоторых ученых, может прийти "омикрон"-штамм.