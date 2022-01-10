Общество

50 минут назад

«Лёд Ждёт!» на Европе Плюс Липецк!

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#Европа Плюс
«Лёд Ждёт!» на Европе Плюс Липецк!

Приготовься! На Европе Плюс Липецк стартует игра "Лёд Ждёт!".

Лёд, зимние развлечения и только горячие хиты!

По будням, с 10 января по 28 февраля 2022 года слушай программу «Липецк Online» в 13:00 на Европе Плюс, дозвонись по номеру 23-0000 сразу после сообщения ведущего о старте розыгрыша, участвуй в игре «Лёд Ждёт!» и выигрывай пригласительные билеты на новый открытый каток у Дворца спорта «Звёздный»!

Участник, который первым дозвонился в эфир и выполнил задание игры получит 2 билета на каток. Задача слушателя дозвониться после сигнала диджея и назвать песню или исполнителя, перед которым стоял специальный (морозный) джингл. Подробности игры в группе Европы Плюс Липецк во ВКонтакте.

Собирай друзей, лёд ждёт!!!
Для лиц старше 12 лет.

Партнёр проекта: Дворец спорта «Звёздный» (МАУ «СШ №11»)

PR
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#Европа Плюс

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