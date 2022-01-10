Общество
50 минут назад
«Лёд Ждёт!» на Европе Плюс Липецк!
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Приготовься! На Европе Плюс Липецк стартует игра "Лёд Ждёт!".
Лёд, зимние развлечения и только горячие хиты!
По будням, с 10 января по 28 февраля 2022 года слушай программу «Липецк Online» в 13:00 на Европе Плюс, дозвонись по номеру 23-0000 сразу после сообщения ведущего о старте розыгрыша, участвуй в игре «Лёд Ждёт!» и выигрывай пригласительные билеты на новый открытый каток у Дворца спорта «Звёздный»!
Участник, который первым дозвонился в эфир и выполнил задание игры получит 2 билета на каток. Задача слушателя дозвониться после сигнала диджея и назвать песню или исполнителя, перед которым стоял специальный (морозный) джингл. Подробности игры в группе Европы Плюс Липецк во ВКонтакте.
Собирай друзей, лёд ждёт!!!
Для лиц старше 12 лет.
Партнёр проекта: Дворец спорта «Звёздный» (МАУ «СШ №11»)
PR
По будням, с 10 января по 28 февраля 2022 года слушай программу «Липецк Online» в 13:00 на Европе Плюс, дозвонись по номеру 23-0000 сразу после сообщения ведущего о старте розыгрыша, участвуй в игре «Лёд Ждёт!» и выигрывай пригласительные билеты на новый открытый каток у Дворца спорта «Звёздный»!
Участник, который первым дозвонился в эфир и выполнил задание игры получит 2 билета на каток. Задача слушателя дозвониться после сигнала диджея и назвать песню или исполнителя, перед которым стоял специальный (морозный) джингл. Подробности игры в группе Европы Плюс Липецк во ВКонтакте.
Собирай друзей, лёд ждёт!!!
Для лиц старше 12 лет.
Партнёр проекта: Дворец спорта «Звёздный» (МАУ «СШ №11»)
PR
146