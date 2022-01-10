Бывшие инспекторы ДПС выплатят по 1,4 миллиона рублей за полученную взятку в 20 тысяч рублей

В Ельце вынесен приговор двум бывшим инспекторам ДПС, которые вымогали взятку у виновницы аварии.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, инспекторы, в производстве которых находилось дело виновницы ДТП, скрывшейся с места аварии, договорились между собой и получили от женщины взятку в сумме 20 тысяч рублей. За эти деньги они обещали женщине не привлекать ее к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП», санкция которой предусматривает лишение прав или административный арест.



Взятку инспекторы получили в служебном кабинете11 декабря 2019 года под контролем оперативных сотрудников УФСБ. В обмен на деньги полицейские выдали женщине постановление о прекращении дела об административном правонарушении.



«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигуранты не признали, выдвинув свою версию произошедшего. Их доводы были проверены следователем и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, оперативно-розыскной деятельности и следственных действий, что позволило суду вынести обвинительный приговор», - говорится в релизе СУ СК РФ по Липецкой области.



Виновным назначен штрафа в доход государства в размере 70-кратной сумме взятки, то есть 1,4 млн рублей каждому с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года.

