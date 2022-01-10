В России

сегодня, 11:18

В Роспотребнадзоре прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом после НГ праздников

139
#коронавирус #праздники

К концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения нового омикрон-штамма.

Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о росте числа заражений коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма к концу новогодних выходных в России.

"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового омикрон-штамма",- рассказал представитель Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 1".

Новый вариант коронавируса обнаружили в Южной Африке в ноябре 2021 года.

К настоящему времени омикрон-штамм выявлен более, чем в 100 странах мира.

"Омикрон" содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению экспертов, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, - сообщает РИА Новости.
139
#коронавирус #праздники

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью в КоАП
#КоАП #закон о тишине #штраф
В России предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью в КоАП

сегодня, 10:12

В России
В России вступил в силу закон об уголовном наказании лихачей на дороге
#ПДД #автомобилисты
В России вступил в силу закон об уголовном наказании лихачей на дороге

сегодня, 09:31

В России
В России растет число зарубежных прививочных туров
1
В России растет число зарубежных прививочных туров

05.01.2022 16:48

В России
В Подмосковье женщина задушила дочь и закопала в снегу
4
В Подмосковье женщина задушила дочь и закопала в снегу

05.01.2022 15:51

В России
В Алма-Ате протестующие избили нескольких полицейских
2
В Алма-Ате протестующие избили нескольких полицейских

05.01.2022 15:18

В России
Россиянка Наталья Непряева выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски»
Россиянка Наталья Непряева выиграла лыжную многодневку «Тур де Ски»

04.01.2022 16:09

В России