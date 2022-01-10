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В Роспотребнадзоре прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом после НГ праздников
К концу новогодних выходных в России возможен рост числа заражений коронавирусом из-за распространения нового омикрон-штамма.
"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового омикрон-штамма",- рассказал представитель Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 1".
Новый вариант коронавируса обнаружили в Южной Африке в ноябре 2021 года.
К настоящему времени омикрон-штамм выявлен более, чем в 100 странах мира.
"Омикрон" содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению экспертов, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, - сообщает РИА Новости.