Розыск активов скандального застройщика продлили до середины лета

Имущество обанкротившейся строительной компании постепенно уходит с торгов.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего разорившегося застройщика «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Временный управляющий просил суд продлить срок конкурсного производства. В рамках этой процедуры идет розыск активов банкрота, оспаривание сомнительных сделок и реализация имущества, сбор средств для удовлетворения требований кредиторов. Суд решил продлить конкурсное производство на шесть месяцев до 30 июня 2022 года.



Имущество скандально известного застройщика постепенно уходит с торгов. Так, недавно на торгах было перепродано право требования долга на 41 млн рублей. Победитель аукциона забрал этот лот за 3,5 млн рублей. Ранее конкурсный управляющий смог реализовать с торгов один из активов должника — помещение в высотке в «Европейском». За 6,2 млн рублей удалось продать 105,5 квадратных метров в доме №56 на улице Стаханова. Кроме того, с молотка ушли долгострои в районе Лебедянского шоссе и права аренды земли под ними. Победитель аукциона взял этот лот за 16 млн рублей.



Банкротство «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» было инициировано в 2018 году. Застройщик был признан банкротом в начале 2019 года. Компания с уставным капиталом в 110 000 рублей была «дочкой» «СУ-5», принадлежащей беглому бывшему депутату областного Совета Михаила Захарова. «СУ - 5 Трест «Липецкстрой-М» было выдано разрешение на застройку микрорайона «Европейский». Финансовые проблемы преследуют компанию с 2017 года, аффилированные структуры группы компаний «СУ-5» одна за одной попадали в скандалы из-за заморозки строек.



К началу 2019 года за разорившимся застройщиком числилось долгов на 1,4 млн рублей. Но требования кредиторов начали расти как снежный ком, а у компании не было денег на расчет по долгам. По данным бухгалтерского баланса на лето 2018 года балансовая стоимость основных средств застройщика составила 531 млн рублей, кредиторская задолженность – 538 млн рублей, заемные средства – 751 млн рублей, убыток – 39 млн рублей. Сейчас в дело о банкротстве строительной компании вступило более 70 кредиторов.



