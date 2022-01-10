Общество
20 минут назад
Липчан просят жаловаться на заваленные снегом дворы
В Липецке усилят контроль за уборкой дворовых территорий.
Как сообщает и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, специалисты Госжилинспекции усилят контроль за уборкой дворовых территорий.
Завтра планируется объезд по городу, в ходе которого проверят, как убирают территории от снега.
Липчан просят присылать фотографии и адреса заваленных снегом дворов.
Завтра планируется объезд по городу, в ходе которого проверят, как убирают территории от снега.
Липчан просят присылать фотографии и адреса заваленных снегом дворов.
молодой тупняк
Яма и дороги