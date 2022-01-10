Липчан просят жаловаться на заваленные снегом дворы

В Липецке усилят контроль за уборкой дворовых территорий.

Как сообщает и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, специалисты Госжилинспекции усилят контроль за уборкой дворовых территорий.Завтра планируется объезд по городу, в ходе которого проверят, как убирают территории от снега.Липчан просят присылать фотографии и адреса заваленных снегом дворов.