Общество

20 минут назад

Липчан просят жаловаться на заваленные снегом дворы

2 274
#ЖКХ
2
Липчан просят жаловаться на заваленные снегом дворы

В Липецке усилят контроль за уборкой дворовых территорий.

Как сообщает и.о. руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, специалисты Госжилинспекции усилят контроль за уборкой дворовых территорий.

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Завтра планируется объезд по городу, в ходе которого проверят, как убирают территории от снега.

Липчан просят присылать фотографии и адреса заваленных снегом дворов.
2 274
#ЖКХ
2

Комментарии (2)

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молодой тупняк

2 минуты назад
да и рады почистить, но не получается!!! Сколько раз видел как трактористы с ковшом кружатся вокруг припаркованных авто показывая мастер-класс вождения и терпения которое заслуживает уважения. Я не обвиняю службы в том, что они плохо чистят дворы. Сами подумайте, как им чистить, если всё заставлено автомобилями, тракторист мог раз проехать по двору опустив ковш, прочистить двор и ехать на следующий двор. Но ему приходится пол дня кружится вокруг машин.
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Яма и дороги

14 минут назад
Все вернулись с курортов, работа закипела.
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