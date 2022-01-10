COVID-ограничения для липчан сохранены

Продлен запрет на массовые мероприятия и самоизоляция для пожилых граждан.

Региональная администрация продлила действие положений «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Так, по 31 января 2022 года включительно продлен запрет на проведение массовых мероприятий. До этого же срока продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Кроме того, организациям также рекомендовано по 31 января оставить на «удалёнке» работающих пенсионеров и беременных. Эти ограничения и рекомендации введены с весны 2020 года.Напомним, по последним данным ресурса стопкоронавирус.рф в Липецкой области с начала эпидемии выявлено 85 085 случаев COVID-19, 78 603 из них выздоровели, 2 875 человек от болезни умерли. Коллективный иммунитет 76,7%.