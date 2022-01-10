Правительство добавило денег на ремонт липецких школ

Правительство направит регионам почти 92 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета более 91,6 млрд рублей на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием в ближайшие два года. Деньги поступят 80 регионам. Список первоочередных объектов капремонта сформирован на основе их заявок.



Среди этих регионов оказалась и Липецкая область. В наш регион на ремонт и оснащение школ в 2022 году направят 193,5 млн рублей. В течение двух ближайших лет Белгородская область получит из федерального бюджета на ремонт и оснащение школ свыше 1 млрд рублей, Воронежская область — почти 500 млн рублей, Курская область — более 2,6 млрд рублей, Тамбовская область — свыше 1,1 млрд рублей.



Планируется, что до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тысячи зданий школ. Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие образования».