Общество

59 минут назад

Правительство добавило денег на ремонт липецких школ

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#школа #ремонт
Правительство добавило денег на ремонт липецких школ

Правительство направит регионам почти 92 млрд рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета более 91,6 млрд рублей на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием в ближайшие два года. Деньги поступят 80 регионам. Список первоочередных объектов капремонта сформирован на основе их заявок.

Среди этих регионов оказалась и Липецкая область. В наш регион на ремонт и оснащение школ в 2022 году направят 193,5 млн рублей. В течение двух ближайших лет Белгородская область получит из федерального бюджета на ремонт и оснащение школ свыше 1 млрд рублей, Воронежская область — почти 500 млн рублей, Курская область — более 2,6 млрд рублей, Тамбовская область — свыше 1,1 млрд рублей.

Планируется, что до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тысячи зданий школ. Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие образования».
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#школа #ремонт

Комментарии (1)

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Липчанин

44 минуты назад
Пока государство не повернётся лицом к образованию, страна не получит хороших специалистов. Ещё не давно, двадцать лет назад, наше школьное образование входило в мировые лидеры, сегодня во времена рывков и прорывов уровень образование опустился на пятидесятое место в мире. Может и правильно сказал один юморист о образование в России, что чем оно хуже, тем больше молодёжь любит сегодня правительство
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