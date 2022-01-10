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В Казахстане за беспорядки задержали почти 8 тысяч человек

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#Казахстан #беспорядки

МВД Казахстана сообщило о 7939 задержанных в связи с беспорядками.

Правоохранительные органы Казахстана задержали почти 8 тысяч человек в связи с прошедшими в стране беспорядками.

"Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек", - говорится в сообщении МВД Казахстана в Телеграм-канале.

Отмечается, что было изъято 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.

После чего они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения, - передает "Интерфакс".

5 января Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. Совет ОДКБ 6 января принял решение направить в Казахстан миротворцев.
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#Казахстан #беспорядки

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