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В Казахстане за беспорядки задержали почти 8 тысяч человек
МВД Казахстана сообщило о 7939 задержанных в связи с беспорядками.
Правоохранительные органы Казахстана задержали почти 8 тысяч человек в связи с прошедшими в стране беспорядками.
"Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек", - говорится в сообщении МВД Казахстана в Телеграм-канале.
Отмечается, что было изъято 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.
После чего они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения, - передает "Интерфакс".
5 января Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. Совет ОДКБ 6 января принял решение направить в Казахстан миротворцев.
"Во всей стране задержаны 7 939 лиц. Правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии и спецподразделений в Алма-Ате на двух рынках задержали 207 человек", - говорится в сообщении МВД Казахстана в Телеграм-канале.
Отмечается, что было изъято 5 угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ.
После чего они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения, - передает "Интерфакс".
5 января Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. Совет ОДКБ 6 января принял решение направить в Казахстан миротворцев.