Липецким врачам доплатят за раннее выявление онкологии

Среди регионов распределили более 155 млн рублей.

Правительство направит более 155 млн рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии в ходе профилактических осмотров и диспансеризации. Распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Липецкие медики смогут получить доплаты на общую сумму 626 тысяч рублей. Это сравнительно немного в разрезе регионов Центрального Черноземья. Так, белгородским медикам выделили 980 тысяч рублей, воронежским — 1,2 млн рублей, курским — 1,1 млн рублей, тамбовским — 337 тысяч рублей.



Доплаты за ранее выявление онкологии врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше, отмечают в кабинете министров. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.