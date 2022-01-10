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Липецким врачам доплатят за раннее выявление онкологии

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#онкология #доплата
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Липецким врачам доплатят за раннее выявление онкологии

Среди регионов распределили более 155 млн рублей.

Правительство направит более 155 млн рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкологии в ходе профилактических осмотров и диспансеризации. Распоряжение о распределении этих средств между территориальными фондами обязательного медицинского страхования подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Липецкие медики смогут получить доплаты на общую сумму 626 тысяч рублей. Это сравнительно немного в разрезе регионов Центрального Черноземья. Так, белгородским медикам выделили 980 тысяч рублей, воронежским — 1,2 млн рублей, курским — 1,1 млн рублей, тамбовским — 337 тысяч рублей.

Доплаты за ранее выявление онкологии врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше, отмечают в кабинете министров. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации из фонда ОМС направляется дополнительное финансирование. Поликлиника в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам.
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#онкология #доплата
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Комментарии (1)

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Липчанин

50 минут назад
Врачам надо доплачивать не за болезни, а за здоровых людей. А так они будут выдумывать лишь бы получать доплаты. Как это и показывает множество примеров. Надо платить за умение лечить и за профессионализм, а сегодня медикам платят с точностью наоборот.
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