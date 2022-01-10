Происшествия

45 минут назад

Вся улица встала из-за мелкой аварии

2 1350
#авария #ДТП
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Вся улица встала из-за мелкой аварии

Транспортный затор растянулся на всю улицу Ленина.

Сегодня утром на улице Ленина в Липецке произошла авария. Столкновение двух белых легковых автомобилей стало причиной транспортного затора.

Пробка тянется от места столкновения на Ленина,5 до конца улицы. Протяжённость транспортного затора составляет около 1,5 км. Скорость движения на участке не превышает 7 км/ч.
2 1350
#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Денис

2 минуты назад
Водопьянова, Берзина и Космонавтов до 8 мкр-она также стоит из-за мелкого ДТП
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я так думаю

6 минут назад
...не надо из правого ряда шарахаться влево в сторону спуска.
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