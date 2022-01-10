Вся улица встала из-за мелкой аварии

Транспортный затор растянулся на всю улицу Ленина.

Сегодня утром на улице Ленина в Липецке произошла авария. Столкновение двух белых легковых автомобилей стало причиной транспортного затора.



Пробка тянется от места столкновения на Ленина,5 до конца улицы. Протяжённость транспортного затора составляет около 1,5 км. Скорость движения на участке не превышает 7 км/ч.