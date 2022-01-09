Общество
сегодня, 16:48
21 тысячу кубометров снега вывезли с дорог Липецка за первые дни января
С 1 по 9 января с дорог Липецка вывезено более 21 тысячи кубометров снега. Об этом сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
За это время службы израсходовали смешно 4 тысяч кубометров технической соли и пескосоляной смеси.
В то же время работы меньше у коммунальных служб меньше не станет. Напомним, что по прогнозу синоптиков уже завтра может выпасть очередная порция снега.
За это время службы израсходовали смешно 4 тысяч кубометров технической соли и пескосоляной смеси.
В то же время работы меньше у коммунальных служб меньше не станет. Напомним, что по прогнозу синоптиков уже завтра может выпасть очередная порция снега.
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