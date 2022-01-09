Общество

сегодня, 16:48

21 тысячу кубометров снега вывезли с дорог Липецка за первые дни января

13 469
#снег #уборка
21 тысячу кубометров снега вывезли с дорог Липецка за первые дни января
С 1 по 9 января с дорог Липецка вывезено более 21 тысячи кубометров снега. Об этом сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

За это время службы израсходовали смешно 4 тысяч кубометров технической соли и пескосоляной смеси. 

В то же время работы меньше у коммунальных служб меньше не станет. Напомним, что по прогнозу синоптиков уже завтра может выпасть очередная порция снега.
13 469
#снег #уборка

Комментарии (13)

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Иван

26 минут назад
Пройдите по тротуарам четной стороны ул. Зегеля и не одного доброго слова о коммунальщиках у вас не вырвется.
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Гость

34 минуты назад
Ха ха, разчищено это как? Метлами подмели?
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Евгений

39 минут назад
работают даже ночами молодцы в праздники даже работают а вот транспорт ездит очень плохо в эти дни пропускаются рейсы
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Ха ха

48 минут назад
А что, в кубометрах? Пишите в снежинках , сколько снежинок вывезли. Огромные цифры получатся, чтобы у обывател глаза на лоп повылазили от масштаба происходящего . А в нормальных обществе пишут сколько километров дорог разчищено
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Садовод

59 минут назад
Пессимист, Уваркина в ОАЭ вела подсчёт вывоза снега
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Эх

сегодня, 17:13
Ещё и снега то не было... Это так припорошило. Привыкли видимо к проливному дождю и грязи в январе...
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ох-ох

сегодня, 17:09
Сегодня ночью и завтра днем,будет метель,вот и посмотрим на оперативность коммунальщиков.
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Зайка

сегодня, 17:05
Грибов пресс-служба объелась? Глючит?
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Пессимист

сегодня, 17:05
с дорог Липецка вывезено более 21 тысячи кубометров снега. А кто считал, какой диспетчер, разве это уборка урожая, чтобы считать тонно/километры? Кто занимался подсчётом на каникулах? Что за чушь вы пишете?
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Ойли

сегодня, 17:03
006, к у нас все новости про то, где воду отключат и сколько снега вывезли. Похоже, по третьему кругу воду отключают, а снега сколько вывезли-столько не намело.
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