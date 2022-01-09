Общество
сегодня, 13:53
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечки
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Подвоз воды для питья организуют по заявкам потребителей.
10 января с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31ст1, 33, 35 по улице Меркулова, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13 по улице Водопьянова, №№ 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 10, 11 по Сиреневому проезду, №№ 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22 по проспекту 60 лет СССР. РВК-Липецк временно ограничит подачу воды для устранения утечки на водоводе на участке.
Подвоз воды для питья организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Подвоз воды для питья организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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