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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечки

2 861
#отключение воды
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечки

Подвоз воды для питья организуют по заявкам потребителей.

10 января с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 23/2, 29, 29а, 31, 31ст1, 33, 35 по улице Меркулова, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13 по улице Водопьянова, №№ 106, 108, 108а, 110, 110/1, 110а, 112, 112б, 114, 114/1 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 10, 11 по Сиреневому проезду, №№ 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18в, 18г, 20, 20а, 22 по проспекту 60 лет СССР. РВК-Липецк временно ограничит подачу воды для устранения утечки на водоводе на участке. 

Подвоз воды для питья организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

2 861
#отключение воды

Комментарии (2)

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