Доброе утро, Липецк!

Как ни прискорбно, но новогодние каникулы закончились. Возвращаемся в рабочие будни в понедельник, 10 января. Сегодня в Липецке ожидается снег. Плата за проезд в транспорте выросла до 28 рублей. Липчан приглашают пройти анонимный опрос и принять участие в веселой акции.

Погода









Транспорт



В Липецке стоимость проезда увеличена с 21 рубля за одну поездку до 23 рублей (+9,5%) при оплате проезда электронными средствами платежа и с 26 рублей до 28 рублей (+7,7%) при оплате проезда наличными.



Рецепт дня



Дальнобойщик Артем знает рецепт превращения будничного ужина в праздничный.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем (@artem.big1984)





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.





День в нашей истории



10 января 1933 года в Липецке родился Серафим Колпаков, ставший известным металлургом. После окончания Липецкого горно-металлургического техникума (1951) он работал на Ашинском металлургическом заводе в Челябинской области: бригадиром, мастером, технологом, заместителем начальника цеха. В 1957 году Серафим Колпаков вернулся в Липецк, работал на Липецком тракторном заводе, где также прошел путь от бригадира до начальника отделения. Окончив вечерний факультет Московского института стали и сплавов (1963), он перешел на Новолипецкий металлургический завод. Начал с должности мастера, а уже в 1970 году стал директором завода. Под его руководством на НЛМК был создан и освоен первый в мире крупный промышленный комплекс непрерывной разливки стали. По его инициативе созданы инженерные центры по аморфным и микрокристаллическим материалам, легированным порошкам, лазерной технологии в металлургии.



В 1978 году Серафима Колпакова назначили заместителем министра черной металлургии СССР, одновременно в 1979-1982 годах он был начальником Всесоюзного промышленного объединения металлургических предприятий. С 1985 года - министр черной металлургии СССР, а с 1989 года по апрель 1991 года - министр металлургии СССР.



С 1991 года - первый вице-президент Российской инженерной академии, с 1992 года - президент Международного союза металлургов. За вклад в развитие отечественной металлургии Серафим Колпаков был награжден орденами Октябрьской Революции (1984), Трудового Красного Знамени (1971, 1973), ему присвоено звание «Заслуженный металлург РФ» (1993) и Чехословакии (1968), дважды присуждались Государственные премии СССР (1969, 1978) и премии Совета Министров СССР (1981, 1985). Одним из первых он стал Почетным гражданином Липецкой области (2004), награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» (2008).





Вакцинация от COVID-19



В понедельник в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации. Прививки делают бесплатно.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Новые платежки



С января 2022 года ООО «РВК-Липецк» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в Липецке. В начале февраля 2022 года потребители Липецка получат квитанции за январь за услуги «водоснабжение» и «водоотведение» с реквизитами новой ресурсоснабжающей организации – ООО «РВК-Липецк».



Ваше мнение



Липчане могут пойти



Тяжесть будней



Управление социальной политики помогает морально справиться с возвращением к рабочим будням.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соцзащита Липецкая область (@usznlo)





В одном удаве 38 попугаев (и одно попугайское крылышко)



Центр молодежного чтения (Неделина, 31а) приглашает на веселую акцию «Читатель в книгах». Вы сможете узнать, насколько тяжел ваш интеллектуальный багаж, уносимый из библиотеки, а также измерить свой рост по символическому ростомеру. За единицу измерения будут взяты книги. Также вас ждут литературные гадания «Елка-чудесница, или Книжные предсказания», игры, загадки, ребусы и головоломки. Самые активные участники получат призы.



Памяти «Оливье»



Редкий новогодний стол в Липецке обошелся без ставшего атрибутом праздника салата «Оливье». А как многие блюда стали частью русской культуры? Об этом можно узнать в лекциях Галины Кабаковой





В Липецке стоимость проезда увеличена с 21 рубля за одну поездку до 23 рублей (+9,5%) при оплате проезда электронными средствами платежа и с 26 рублей до 28 рублей (+7,7%) при оплате проезда наличными.Дальнобойщик Артем знает рецепт превращения будничного ужина в праздничный.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.10 января 1933 года в Липецке родился Серафим Колпаков, ставший известным металлургом. После окончания Липецкого горно-металлургического техникума (1951) он работал на Ашинском металлургическом заводе в Челябинской области: бригадиром, мастером, технологом, заместителем начальника цеха. В 1957 году Серафим Колпаков вернулся в Липецк, работал на Липецком тракторном заводе, где также прошел путь от бригадира до начальника отделения. Окончив вечерний факультет Московского института стали и сплавов (1963), он перешел на Новолипецкий металлургический завод. Начал с должности мастера, а уже в 1970 году стал директором завода. Под его руководством на НЛМК был создан и освоен первый в мире крупный промышленный комплекс непрерывной разливки стали. По его инициативе созданы инженерные центры по аморфным и микрокристаллическим материалам, легированным порошкам, лазерной технологии в металлургии.В 1978 году Серафима Колпакова назначили заместителем министра черной металлургии СССР, одновременно в 1979-1982 годах он был начальником Всесоюзного промышленного объединения металлургических предприятий. С 1985 года - министр черной металлургии СССР, а с 1989 года по апрель 1991 года - министр металлургии СССР.С 1991 года - первый вице-президент Российской инженерной академии, с 1992 года - президент Международного союза металлургов. За вклад в развитие отечественной металлургии Серафим Колпаков был награжден орденами Октябрьской Революции (1984), Трудового Красного Знамени (1971, 1973), ему присвоено звание «Заслуженный металлург РФ» (1993) и Чехословакии (1968), дважды присуждались Государственные премии СССР (1969, 1978) и премии Совета Министров СССР (1981, 1985). Одним из первых он стал Почетным гражданином Липецкой области (2004), награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» (2008).В понедельник в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации. Прививки делают бесплатно.С января 2022 года ООО «РВК-Липецк» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в Липецке. В начале февраля 2022 года потребители Липецка получат квитанции за январь за услуги «водоснабжение» и «водоотведение» с реквизитами новой ресурсоснабжающей организации – ООО «РВК-Липецк».Липчане могут пойти опрос «Удовлетворенность качеством предоставления услуг в электронном виде». Авторов сбора мнений интересуют важные маркеры такого формата сервиса. Анкетирование анонимное.Управление социальной политики помогает морально справиться с возвращением к рабочим будням.Центр молодежного чтения (Неделина, 31а) приглашает на веселую акцию «Читатель в книгах». Вы сможете узнать, насколько тяжел ваш интеллектуальный багаж, уносимый из библиотеки, а также измерить свой рост по символическому ростомеру. За единицу измерения будут взяты книги. Также вас ждут литературные гадания «Елка-чудесница, или Книжные предсказания», игры, загадки, ребусы и головоломки. Самые активные участники получат призы.Редкий новогодний стол в Липецке обошелся без ставшего атрибутом праздника салата «Оливье». А как многие блюда стали частью русской культуры? Об этом можно узнать в лекциях Галины Кабаковой о русской кухне от князя Владимира до Михаила Горбачева . Интересные истории доступны в классическом текстовом и аудиоформатах.