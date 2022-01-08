Общество

41 минуту назад

В частном секторе отключат холодную воду для ремонта сетей

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#отключение
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В частном секторе отключат холодную воду для ремонта сетей

Возможно помутнение воды.

9 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ  «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям из частного сектора: ул. Буденного, ул. Небесная, пер. Рядовой, ул. Зоологическая, ул. Речная, ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Садовая, ул. Полярная, ул. Сырская, ул. Пролетарская.

Подвоз воды организован по заявкам потребителей.Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.

- Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175, - сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».
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#отключение
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Комментарии (2)

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Егор

8 минут назад
Живу на Полярной,воду отключают раз в неделю!!!может и мне надо оплачивать за воду через раз?
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Молодой

32 минуты назад
Какой председатель, такой и колхоз.
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