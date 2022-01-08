В частном секторе отключат холодную воду для ремонта сетей

Возможно помутнение воды.

9 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям из частного сектора: ул. Буденного, ул. Небесная, пер. Рядовой, ул. Зоологическая, ул. Речная, ул. Смоленская, ул. Сенная, ул. Садовая, ул. Полярная, ул. Сырская, ул. Пролетарская.



Подвоз воды организован по заявкам потребителей.Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.



- Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175, - сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».