Общество

сегодня, 14:43

Праздничный десант завершает вояж по Липецку

6 416
#новый год #автобус
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Праздничный десант завершает вояж по Липецку

Сегодня состоится последний выезд Деда Мороза и его свиты, курсирующей на автобусе.

8 января по Липецку в последний за эти каникулы раз проедут волшебные автобусы с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые поздравят жителей с Новым годом.

Как сообщает городская администрация, сказочные герои будут перемещаться по Липецку с 17:00 до 19:00. Их можно встретить по маршруту: «Городской дворец культуры» - проспект Победы – Кольцевая – Октябрьский рынок – ТЦ «Линия» – улица Катукова – улица Бунина – «Городской дворец культуры».

Напомним, празднично украшенный автобус с новогодними персонажами кружит по Липецку с 26 декабря.
6 416
#новый год #автобус
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Комментарии (6)

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Понедельник

33 минуты назад
Я всех жду на работе )
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Народ

34 минуты назад
Вот и сказочке конец (((
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А с понедельника

35 минут назад
Сказказка закончится и начнётся РАБОТА !!!!!! Будут все дружно батрачить на хозяев !!!!
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Наблюдатель

44 минуты назад
Цирк продолжается.
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Так и живём

58 минут назад
А с понедельника 10.01.22 начнутся, одни сказочные персонажи сменяют других
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А с понедельника 10.01.22 начнутся

сегодня, 15:12
вояжи первого и второго секретарей липецкого обкома кпрф и их свиты, курсирующей на белом микроавтобусе Хёндай
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