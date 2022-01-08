Праздничный десант завершает вояж по Липецку

Сегодня состоится последний выезд Деда Мороза и его свиты, курсирующей на автобусе.

8 января по Липецку в последний за эти каникулы раз проедут волшебные автобусы с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые поздравят жителей с Новым годом.



Как сообщает городская администрация, сказочные герои будут перемещаться по Липецку с 17:00 до 19:00. Их можно встретить по маршруту: «Городской дворец культуры» - проспект Победы – Кольцевая – Октябрьский рынок – ТЦ «Линия» – улица Катукова – улица Бунина – «Городской дворец культуры».



Напомним, празднично украшенный автобус с новогодними персонажами кружит по Липецку с 26 декабря.