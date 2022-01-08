Погода в Липецке

16 минут назад

В Липецкой области небольшой снег и до -7

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#погода
В Липецкой области небольшой снег и до -7

9 января территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления, пройдет небольшой снег. 10 и 11 января с запада на восток через регион будет перемещаться активный атмосферный фронт, ожидается снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 11 января – 8-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 10 января – 4-5 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный, 9-14 м/сек. Температура ночью будет от -9 до -14 градусов, днем она составит от -2 до -7 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью составит от -11 до -13 градусов, днем будет от -4 до -6 градусов.

День 9 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1987 году – 35 градусов мороза.
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#погода

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