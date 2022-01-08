В Липецкой области скончались семеро пациентов с COVID-19

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции приближается к 85 тысячам.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 125 случаев COVID-19, с начала эпидемии – 84 940, сообщает коммуникационный центр правительства Российской Федерации. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 75 пациентов, всего - 78 515. За последние сутки подтверждено семь смертей пациентов с COVID-19, всего с весны 2020 года в Липецкой области зарегистрировано 2 866 жертв пандемии. В Липецкой область вакцинация первым компонентом проведена 693 918 раз, вакцинация полного цикла — 674 795 раз. Коллективный иммунитет - 76,7%.



За последние сутки в России выявлено 16 568 случаев COVID-19. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 634 603 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 449 человек, с начала эпидемии – 9 666 161. Летальных случаев за последние сутки 796, всего – 315 400. Уровень коллективного иммунитета в России - 62,6%.





