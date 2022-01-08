Коронавирус

сегодня, 11:53

В Липецкой области скончались семеро пациентов с COVID-19

5 881
#коронавирус
1
В Липецкой области скончались семеро пациентов с COVID-19

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции приближается к 85 тысячам.

За последние сутки в Липецкой области выявлено 125 случаев COVID-19, с начала эпидемии – 84 940, сообщает коммуникационный центр правительства Российской Федерации. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 75 пациентов, всего - 78 515. За последние сутки подтверждено семь смертей пациентов с COVID-19, всего с весны 2020 года в Липецкой области зарегистрировано 2 866 жертв пандемии. В Липецкой область вакцинация первым компонентом проведена 693 918 раз, вакцинация полного цикла — 674 795 раз. Коллективный иммунитет - 76,7%.

За последние сутки в России выявлено 16 568 случаев COVID-19. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 634 603 случая коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 449 человек, с начала эпидемии – 9 666 161. Летальных случаев за последние сутки 796, всего – 315 400. Уровень коллективного иммунитета в России - 62,6%.


5 881
#коронавирус
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Странная статистика … Очень странная

1 минуту назад
Сообщается о выявлении за последние сутки 125 случаев COVID-19 и 7 умерших. А вот 25 ноября 2020 года сообщалось о 119 случаях заражения и лишь одной смерти (умерла жительница Хлевенского района). Получается, что количество заболевших примерно одинаковое, а смертность увеличилась в 7 раз! Как такое понять, как и чем это можно объяснить?
ответить

Анатолий

21 минуту назад
кит, вот это и настораживает при огромном уровне вакцинированных в этих странах! Вывод напрашивается сам собой.
ответить

А мы

23 минуты назад
кит,И не расслабляемся.Ждем когда ВОЗ признает нашу вакцину вакциной и идем прививаться.
ответить

кит

36 минут назад
Омикрон атакует !В Америке из-за него отменили тысячу авиарейсов.В других странах заболеваемость бьет рекорды! Так что не расслабляйтесь !Пятая волна не за горами.
ответить

Варя

сегодня, 12:08
Не даром столько лет разваливали медицину, сокращали и оптимизировали. Вот и итог.
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область приближается к топу регионов по иммунитету к COVID-19
#вакцинация
12
Липецкая область приближается к топу регионов по иммунитету к COVID-19

сегодня, 10:09

Коронавирус
За сутки от COVID-19 умерли восемь человек
#коронавирус
30
За сутки от COVID-19 умерли восемь человек

вчера, 14:13

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 138 новых случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек от COV...
#коронавирус
34
За сутки в Липецкой области выявлены 138 новых случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек от COV...

06.01.2022 11:51

Коронавирус
COVID-хроника: 140 новых случаев в Липецкой области
#коронавирус
45
COVID-хроника: 140 новых случаев в Липецкой области

05.01.2022 11:44

Коронавирус
За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели 90 человек, 7 от него умерли
#коронавирус
32
За сутки коронавирусом в Липецкой области заболели 90 человек, 7 от него умерли

03.01.2022 12:15

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 98 новых случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек от COVI...
#коронавирус
22
За сутки в Липецкой области выявлены 98 новых случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек от COVI...

02.01.2022 11:51

Коронавирус