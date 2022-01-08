Происшествия

34 минуты назад

Пожарные ездили спасать Плехановский пассаж

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#пожар
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Пожарные ездили спасать Плехановский пассаж

Там загорелся холодильник.

Вечером 6 января на пульт пожарных поступил сигнал о возгорании в торговых рядах Плехановского пассажа в Липецке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, там возникло короткое замыкание проводки уличного холодильника. Огонь повредил силовые кабели, горение было ликвидировано до прибытия трех отделений пожарно-спасательных частей.

Кроме того, вечером 6 января из-за неосторожного обращения с огнем в пожаре был уничтожен пластиковый мусорный контейнер в Ельце.
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#пожар
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Комментарии (1)

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Да помогут нам друзья из под небесной.

5 минут назад
Посмотрите сечения провода какие сейчас продают. Заявлено 2 квадрата а там отсилы 1,6-1,7 и меди процентов на 30-40 отсилы потомучто гнётся как сталь, чего раньше небыло . Даже некоторые провода магнитом притягиваются, но не все как попадёшь.
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