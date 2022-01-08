Пожарные ездили спасать Плехановский пассаж

Там загорелся холодильник.

Вечером 6 января на пульт пожарных поступил сигнал о возгорании в торговых рядах Плехановского пассажа в Липецке. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, там возникло короткое замыкание проводки уличного холодильника. Огонь повредил силовые кабели, горение было ликвидировано до прибытия трех отделений пожарно-спасательных частей.



Кроме того, вечером 6 января из-за неосторожного обращения с огнем в пожаре был уничтожен пластиковый мусорный контейнер в Ельце.