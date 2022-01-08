Происшествия

47 минут назад

Семейную пару взяли под стражу в зале суда

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#мошенничество
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Семейную пару взяли под стражу в зале суда

Супругу умудрились выманить более 4 млн рублей.

В Лев-Толстовском участке Чаплыгинского районного суда вынесли приговор супругам Олегу и Елене Сизых. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие доказало, что в период с октября 2014 года и до августа 2017 года супруги жили обманом. Они брали в долг якобы для погашения банковского кредита. Никому денег жители Лев-Толстовского района возвращать не собирались. Суд установил, что муж и жена умышленно похитили 4 221 750 рублей.

Обоих ждал обвинительный приговор. Елена Сизых проведет в исправительной колонии общего режима три года, Олег Сизых – ровно этот же срок. Мужа и жену взяли под стражу в зале суда. Кроме того, они должны вернуть обманутой им женщине почти 1,5 млн рублей, а также выплатить ей по 10 000 рублей морального вреда.

Приговор еще может быть обжалован, уточняет пресс-служба Чаплыгинского районного суда.
1269
#мошенничество
2

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