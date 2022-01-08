Семейную пару взяли под стражу в зале суда

Супругу умудрились выманить более 4 млн рублей.

В Лев-Толстовском участке Чаплыгинского районного суда вынесли приговор супругам Олегу и Елене Сизых. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.



Следствие доказало, что в период с октября 2014 года и до августа 2017 года супруги жили обманом. Они брали в долг якобы для погашения банковского кредита. Никому денег жители Лев-Толстовского района возвращать не собирались. Суд установил, что муж и жена умышленно похитили 4 221 750 рублей.



Обоих ждал обвинительный приговор. Елена Сизых проведет в исправительной колонии общего режима три года, Олег Сизых – ровно этот же срок. Мужа и жену взяли под стражу в зале суда. Кроме того, они должны вернуть обманутой им женщине почти 1,5 млн рублей, а также выплатить ей по 10 000 рублей морального вреда.



Приговор еще может быть обжалован, уточняет пресс-служба Чаплыгинского районного суда.