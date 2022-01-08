Общество

сегодня, 14:45

Елецкие дороги проверят после решения суда

1 378
#дороги #ремонт
1
Елецкие дороги проверят после решения суда

Суд обязал чиновников выполнить необходимую для обеспечения безопасности процедуру.

Елецким городским судом Липецкой области рассмотрены гражданские дела по исковым заявлениям прокурора Ельца в интересах неопределенного круга лиц к городской администрации. Через суд прокурор потребовал провести повторное обследование, диагностику и оценку технического состояния автомобильных дорог.

Суд удовлетворил иски прокурора, сообщает пресс-служба елецкого горсуда.

На администрацию Ельца возложена обязанность в срок до 1 мая 2022 года провести оценку технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в соответствии с порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утверждённым приказом Министерства транспорта РФ №288.
1 378
#дороги #ремонт
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

иван

сегодня, 14:56
а че на глаз не видно) сталина на вас нет)))
ответить

Еще в рубрике

Праздничный десант завершает вояж по Липецку
#новый год #автобус
6
Праздничный десант завершает вояж по Липецку

сегодня, 14:43

Общество
На нескольких улицах частного сектора отключат воду
#отключения
1
На нескольких улицах частного сектора отключат воду

вчера, 16:07

Общество
В Рождество на семи улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек
#отключение воды
19
В Рождество на семи улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

06.01.2022 18:01

Общество
Спасатели предупредили липчан о непогоде
#туман
23
Спасатели предупредили липчан о непогоде

06.01.2022 13:30

Общество
Сразу нескольким липецким магазинам грозят крупные штрафы
#штраф #коронавирус
117
Сразу нескольким липецким магазинам грозят крупные штрафы

06.01.2022 08:26

Общество
Представлены рендеры нового торгового центра в Липецке
#строительство #проект
162
Представлены рендеры нового торгового центра в Липецке

05.01.2022 17:37

Общество