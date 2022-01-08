Елецкие дороги проверят после решения суда

Суд обязал чиновников выполнить необходимую для обеспечения безопасности процедуру.

Елецким городским судом Липецкой области рассмотрены гражданские дела по исковым заявлениям прокурора Ельца в интересах неопределенного круга лиц к городской администрации. Через суд прокурор потребовал провести повторное обследование, диагностику и оценку технического состояния автомобильных дорог.



Суд удовлетворил иски прокурора, сообщает пресс-служба елецкого горсуда.



На администрацию Ельца возложена обязанность в срок до 1 мая 2022 года провести оценку технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в соответствии с порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утверждённым приказом Министерства транспорта РФ №288.