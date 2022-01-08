Коронавирус
сегодня, 10:09
Липецкая область приближается к топу регионов по иммунитету к COVID-19
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Охват прививками от COVID-19 превысил 80% пока только в четырех субъектах.
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 61,8% до 62,6%, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. К достижению отметки 80% близки Республика Тыва, Липецкая и Московская области. Сохраняют лидерство 4 региона: Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%).
По показателям тепловой карты, размещённой на портале «СтопКоронавирус», эпидситуация в целом улучшилась в 7 регионах. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах.
По последним данным вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. В Липецкой область вакцинация первым компонентом проведена 693 918 раз, вакцинация полного цикла — 674 795 раз. Коллективный иммунитет - 76,7%.
По показателям тепловой карты, размещённой на портале «СтопКоронавирус», эпидситуация в целом улучшилась в 7 регионах. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах.
По последним данным вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. В Липецкой область вакцинация первым компонентом проведена 693 918 раз, вакцинация полного цикла — 674 795 раз. Коллективный иммунитет - 76,7%.
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