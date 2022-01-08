Коронавирус

сегодня, 10:09

Липецкая область приближается к топу регионов по иммунитету к COVID-19

6 732
#вакцинация
3
Липецкая область приближается к топу регионов по иммунитету к COVID-19

Охват прививками от COVID-19 превысил 80% пока только в четырех субъектах.

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 61,8% до 62,6%, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. К достижению отметки 80% близки Республика Тыва, Липецкая и Московская области. Сохраняют лидерство 4 региона: Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%).

По показателям тепловой карты, размещённой на портале «СтопКоронавирус», эпидситуация в целом улучшилась в 7 регионах. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах.

По последним данным вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла — 75 113 883 раза. В Липецкой область вакцинация первым компонентом проведена 693 918 раз, вакцинация полного цикла — 674 795 раз. Коллективный иммунитет - 76,7%.
6 732
#вакцинация
3

Комментарии (6)

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Бездурдомный Коронаврунус

8 минут назад
У нас чем больше "вакцинируют", тем выше смертность. В РФ (данные ВОЗ) смертность заболевших ковидом уже 3%.
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Гость

9 минут назад
Липецкие коммунисты, что же будешь делать,если коммунисты придут к власти?
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Статистик Вася

16 минут назад
А по иммутету по геморрою Липецк входит в ТОП?
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Я как все

42 минуты назад
Это хорошо или плохо? Возмущаться или ликовать, объясните кто разбирается.
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Липецкие коммунисты

43 минуты назад
Мы чтобы пропиарится агитируем народ не вакцинироваться
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На дне демографической ямы

сегодня, 10:23
Вот где липецк, а там при гипоксии мозга власти может померещится многое
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