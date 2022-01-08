Девушка в чёрном пропала под Липецком

17-летняя ушла из дома вчера.

7 января под Липецком пропал подросток, сообщает волонтерское движение «Поиск пропавших детей - Липецк». Из дома исчезла 17-летняя девушка.



Она ушла из дома в районе улицы Лесной села Казинка Грязинского района Липецкой области. До настоящего момента её местонахождение не установлено.



Всем, кто имеет сведения о пропавшей, советуют сообщить их полиции и волонтерам.