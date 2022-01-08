Происшествия

сегодня, 09:05

Девушка в чёрном пропала под Липецком

6 1734
#пропавшие без вести
Девушка в чёрном пропала под Липецком

17-летняя ушла из дома вчера.

7 января под Липецком пропал подросток, сообщает волонтерское движение «Поиск пропавших детей - Липецк». Из дома исчезла 17-летняя девушка.

Она ушла из дома в районе улицы Лесной села Казинка Грязинского района Липецкой области. До настоящего момента её местонахождение не установлено.

Всем, кто имеет сведения о пропавшей, советуют сообщить их полиции и волонтерам.
6 1734
#пропавшие без вести

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Естественный отбор

16 минут назад
Скоро вернётся домой. Мода щас такая у молодежи при чёсе уходить из дому.
ответить

Гость

22 минуты назад
Вася, цыганчи в Липецкой области навалом,вокруг по областям их нет, а наша Администрация с этим не борется
ответить

да

31 минуту назад
Эмо наверное....
ответить

Ольга

33 минуты назад
У девушки на фото светлые глаза, не похоже что линзы, почему тогда в приметах они карие?
ответить

Вася

45 минут назад
Ломай систему, воруй цыган!!!
ответить

Найдется

48 минут назад
Скоро...
ответить

Еще в рубрике

Ссора, угон, погоня, ДТП и побег: итог конфликта на Центральном рынке
#авария #ДТП
3
Ссора, угон, погоня, ДТП и побег: итог конфликта на Центральном рынке

сегодня, 08:55

Происшествия
Ветер повалил остановку
#ветер
41
Ветер повалил остановку

вчера, 17:03

Происшествия
Под Липецком в лобовом столкновении погиб 24-летний водитель
#авария #ДТП
142
Под Липецком в лобовом столкновении погиб 24-летний водитель

вчера, 14:26

Происшествия
На улице Неделина подожгли чердак девятиэтажки
#пожар
2
На улице Неделина подожгли чердак девятиэтажки

вчера, 12:07

Происшествия
Семеро водителей обратились в ГИБДД после поездки по Октябрьскому мосту
#Авария #ДТП
90
Семеро водителей обратились в ГИБДД после поездки по Октябрьскому мосту

вчера, 11:54

Происшествия
В ДТП под Липецком пострадали двое детей
#ДТП #пострадавший
26
В ДТП под Липецком пострадали двое детей

06.01.2022 18:43

Происшествия