Происшествия
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Девушка в чёрном пропала под Липецком
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17-летняя ушла из дома вчера.
7 января под Липецком пропал подросток, сообщает волонтерское движение «Поиск пропавших детей - Липецк». Из дома исчезла 17-летняя девушка.
Она ушла из дома в районе улицы Лесной села Казинка Грязинского района Липецкой области. До настоящего момента её местонахождение не установлено.
Всем, кто имеет сведения о пропавшей, советуют сообщить их полиции и волонтерам.
Она ушла из дома в районе улицы Лесной села Казинка Грязинского района Липецкой области. До настоящего момента её местонахождение не установлено.
Всем, кто имеет сведения о пропавшей, советуют сообщить их полиции и волонтерам.
6 1734
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