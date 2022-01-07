После потепления в Липецкой области похолодает до -9

8 и 9 января территория Липецкой области окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны.

10 января регион будет находиться на периферии антициклона, ожидаются осадки различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 9 января – 8-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 10 января – 4-5 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью - от 6 до 11 градусов мороза, днем - от -4 до -9 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от -8 до -10 градусов, днем будет от -5 до -7 градусов.



День 8 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 34 градуса мороза.



