На улице Неделина подожгли чердак девятиэтажки

Причиной пожара стал поджог.

Утром 6 января в Липецке пожарные тушили чердак девятиэтажного дома на улице Неделина, 14. Пожар обошелся без пострадавших, его причиной сотрудники МЧС считают поджог.



По данным ГУ МЧС, 6 января в Липецкой области области произошли семь пожаров. Самыми срезными из них стали пожар в селе Фащевка Грязинского района, где сгорел одноэтажный жилой дом, пожар на чердаке жилого дома в Грязях на улице Пугачева, и пожар в поселке Петровский Добринского района - здесь на улице Парковой в результате короткого замыкания сгорел сарай.







Кроме того, 5 января в Липецке на улице Терешковой возле дома №28/4 горел автомобиль «ВАЗ-2110». Огонь повредил моторный отсек автомобиля. Причиной возгорания стало короткое замыкание.



