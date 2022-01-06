Общество

12 минут назад

В Рождество на семи улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

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#отключение воды
В Рождество на семи улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек
7 января с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 32, 36, 38, 38а по улице Балмочных, № 20, 21а по улице Тельмана — РВК-Липецк будет устранять утечку на водоводе.

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки без холодной воды останутся дом № 1 по улице Балакирева, жители частного сектора улиц Балакирева, Юных Натуралистов, Перова, Гоголя, переулка Яблочкина.

Подвоз воды для питья организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
154
#отключение воды

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